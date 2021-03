11 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







IL GIALLO

SAN GIUSTINO È più vicina la soluzione del giallo Pecorelli. Almeno nelcapitolo relativo all'attribuzione delle ossa rinvenute in una macchina divorata dalle fiamme su una strada della montagna albanese.

I resti, giunti via mare, sono a Roma, affidati agli specialisti della Polizia Scientifica che procederanno all'estrazione del Dna da comparare con quello delle figlie e del fratello dell'imprenditore sangiustinese.

A quel punto, stabilito senza ombra di dubbio chi fosse al volante, la Procura della repubblica di Perugia (procuratore generale Raffaele Cantone, pm Giuseppe Petrazzini) deciderà se e come andare avanti attraverso gli investigatori della Squadra Mobile. In altri termini, se dare corso al fascicolo aperto a suo tempo o archiviare il caso. A quanto trapela, è da escludere che l'esame peritale possa squarciare il velo dell'incertezza sulle cause della morte della persona alla guida dell'auto.

Le ultime indiscrezioni di stampa rimbalzate dall'Albania insistono che «la pista più forte è quella del suicidio» e che «dalle indagini non ci sono prove di omicidio». Ipotesi, questa, che non verrebbe esclusa dalla magistratura perugina.

Difficile credere ad un gesto di autolesionismo messo in atto in maniera tanto clamorosa, reprimendo l'istinto di sopravvivenza fino al punto da resistere al fuoco ed al fumo in uno spazio angusto come l'abitacolo di una vettura. Davide Pecorelli, 45 anni, era arrivato all'aeroporto di Rinas il 3 gennaio per un viaggio d'affari, aveva noleggiato la Skoda Fabia ed era sparito nel nulla dopo i contatti con un amico ed i familiari all'Epifania.

Walter Rondoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA