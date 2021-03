6 Marzo 2021

LA STORIA

SAN GIUSTINO Giorni cruciali per la soluzione del giallo Pecorelli, l'imprenditore scomparso in Albania da due mesi esatti. Secondo indiscrezioni di stampa, gli inquirenti d'oltre Adriatico avrebbero chiesto ai colleghi perugini di verificare tutti i conti bancari dell'uomo d'affari di San Giustino e le transazioni che potrebbe aver concluso a favore di cittadini albanesi. Solleciterebbero chiarimenti sulla somma di denaro che aveva in tasca alla partenza per il Paese delle aquile a inizio anno e sulle persone da cui era accompagnato il giorno dell'imbarco sull'aereo per Rinas.

In ultimo, non certo per importanza, aspetterebbero notizie sulla comparazione del Dna delle ossa trovate nella macchina bruciata vicino Puka con quello dei familiari. A tal proposito trapela che la Procura di Perugia (procuratore generale Raffaele Cantone, pm Giuseppe Petrazzini) avrebbe già acquisito il profilo genetico delle figlie dell'ex arbitro in attesa di quei resti, il cui arrivo a Roma viene dato per imminente. Le tute blu attenderebbero anche la verifica delle utenze telefoniche italiane intestate a Pecorelli e dei contatti con numeri albanesi.

La stessa fonte rilancia inoltre che «la pista più forte è quella del suicidio» e che «dalle indagini preliminari non ci sono prove di omicidio». Davide Pecorelli, 45 anni, attivo nella ristorazione e nei centri di bellezza, il 3 gennaio entra in Albania e noleggia una Skoda Fabia. Il giorno dopo è a Scutari. il Gps memorizza una lunga sosta. Incontra qualcuno? La sera, intorno alle 21,30, scende all'Hotel Turizmi, nel centro di Puka, cittadina di diecimila abitanti ai confini del Kosovo. E' solo, prenota per tre giorni. Ma il 6 gennaio, in anticipo, paga il conto (dieci euro a notte) e lascia la camera.

Messaggia attraverso WhatsApp con un amico lasciandogli intendere di avere molti impegni e con i familiari. A San Giustino ha tre figli dal matrimonio precedente e un bimbo di pochi mesi dalla compagna albanese che si affiderà all'avvocato Giancarlo Viti in un eventuale procedimento penale. Da allora di Pecorelli si perdono le tracce. Quel che resta della Skoda divorata dalle fiamme viene scoperto sulla vecchia strada da Shpali a Puka, non lontano dal villaggio di Gjegjan. Chi chiama le forze dell'ordine giura di non aver udito implorazioni d'aiuto dall'abitacolo, da cui spuntano un orologio, un cellulare, prodotti cosmetici riconducibili all'ex arbitro, legato alla macchina dai documenti dell'affitto. Ma sono mistero e dubbi. «Durante gli esami è stato trovato un telefono bruciato da un'ora e mezza, solo il giorno dopo furono visti i resti del corpo», raccontano i media albanesi. «La polizia qui avrebbe dovuto essere più trasparente perché non ha dato alcuna spiegazione che ci fosse uno scheletro umano ». E' l'8 gennaio. Oggi, restano ancora tanti ed inquietanti i punti interrogativi, troppe zone d'ombra in una brutta storia dove il coinvolgimento di terzi non è affatto da escludere. Al di là di quanto filtra dallo strettissimo riserbo investigativo.

