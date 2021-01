LA POLITICA

Il caso Clara Pastorelli finisce in consiglio comunale. Il post dell'assessore di Fratelli d'Italia pro Trump, assessore che poi ha spiegato e sottolineato, non è solo una questione di like e di faccine o attacchi pesanti su Facebook. Il caso diventa politico con una bella dose di imbarazzo dentro l'amministrazione guidata da Romizi. Tanto che c'è qualche gruppo consiliare che, prima della video seduta del Consiglio prevista per il pomeriggio, è pronto a fare il punto della situazione per trovare una linea comune e non solo.

Telefonini roventi sin da sabato pomeriggio appena il post è andato oltre i confini cittadini. Con quello del sindaco Romizi che non è certo rimasto in tasca. L'opposizione potrebbe anche trovare una linea comune con una intesa sul da farsi che parte dal Pd, passa per i civici di Giubilei e approdata all'M5s. I bene informati raccontano che contatti già ci sono stati e stamattina saranno ancora più fitti.

La difesa di Fdi nei confronti della Pastorelli è stata totale. C'è anche un hashtag #iostoconclarapastorelli che è spuntato in tutti i profili di chi si è schierato dalla parte dell'assessore allo Sport e al Commercio per gli attacchi ricevuti su cui Fdi ha puntato forte soprattutto su quelli ritenuti sessisti. Solidarietà on line, tra i tanti che si sono mossi, anche dall'assessore di Terni, Elena Proietti (Fdi); mentre c'è chi ha raccontato di essere stata insultata su Fb per aver difeso l'assessore.

