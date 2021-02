© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO«Non abbiamo ancora ricevuto nulla, né la richiesta di rinvio a giudizio, né tanto meno la fissazione dell'udienza preliminare».Nessun commento, quindi, dalle difese degli undici indagati nel caso fallimenti al tribunale di Perugia, che hanno saputo della decisione della procura di Firenze di chiedere per tutti il processo a tre mesi dalla conclusione delle indagini. Nessun commento ma magari un po' di sconcerto per la scoperta irrituale del passo in avanti del procuratore aggiunto Luca Turco e del sostituto Leopoldo De Gregorio. Agli indagati, infatti, non è stato notificato ancora niente, nonostante la richiesta sia datata primo febbraio. Eppure in una lettera di poche righe il procuratore Turco ha avvisato mercoledì mattina l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della provincia di Perugia e il relativo Consiglio di disciplina come alcuni loro iscritti siano ricompresi nella richiesta, addirittura allegata alla lettera. Una comunicazione inviata probabilmente ai fini di eventuali procedimenti disciplinari e che al momento resta l'unico atto ufficiale inviato dalla procura fiorentina, competente per il coinvolgimento di un magistrato perugino nell'inchiesta. Restano quindi tutti in attesa dell'atto formale con la fissazione dell'udienza preliminare, a partire dal giudice Umberto Rana, accusato di falso, abuso di ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione, con la procura fiorentina che contesta la gestione di alcune procedure fallimentari, tra nomine di commissari conosciuti e presunte utilità.Accuse molto pesanti e che in città si reputano sconcertanti, considerando come il giudice costretto anche al trasferimento sia molto conosciuto e stimato e non solo per aver salvato dalle coltellate di un imprenditore arrabbiato una collega all'interno del tribunale, finendo lui stesso in ospedale. Ma la procura fiorentina tira dritto, portando evidentemente avanti le accuse, comprese quelle più marginali. Accuse ancora tutte da dimostrare e che adesso le difese si dicono già pronte a smontare, ribadendo la correttezza dell'operato dei propri assistiti, avvocati e commercialisti.A rischiare il processo ora sono Patrizio Caponeri, Andrea Ceccarelli, Roberto De Bernardis, Andrea Pedetta, Corrado Maggesi, Pier Francesco Valdina, Francesco Mitridate, Fabio Dominici, Alessio Mancini e lo stesso presidente dell'Ordine dei commercialisti di Perugia Andrea Nasini. Tutti professionisti che negli episodi contestati nei dieci capi di imputazione avrebbero partecipato alla presunta mala gestione dei fallimenti, ma che da mesi si dicono estranei all'inchiesta fiorentina. Che parla di professionisti nominati come commissari di concordati preventivi di alcune aziende che avrebbero attestato «falsamente l'insussistenza di cause di incompatibilità». «Accuse fumose, con imputazioni vaghe, contestazioni insostenibili e comunque tutte da valutare sui rapporti di conoscenza o amicizia degli indagati», insistono con forza gli avvocati, che a questo punto attendono l'udienza preliminare per dimostrare quanto siano errate le convinzioni della procura di Firenze. A dare il via all'inchiesta, alcuni esposti (anche anonimi) e l'istanza della Fc Gold della famiglia di Franco Colaiacovo (con l'avvocato Alfredo Brizioli) contro i costi considerati eccessivi della procedura fallimentare che aveva coinvolto l'azienda. Azienda parte offesa insieme a Giuseppe Colaiacovo, come nel caso dell'ex procuratore aggiunto Antonella Duchini, sotto processo sempre a Firenze per corruzione. Intanto i legali degli indagati (tra gli altri, Francesco Maresca, Francesco Falcinelli, Francesco Crisi, Chiara Lazzari e Michele Nannarone) affilano le armi.Egle Priolo