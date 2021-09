Domenica 19 Settembre 2021, 05:02

Il Comune conferma le anticipazioni di ieri su agibilità dello stadio e lavori per allungare la vita del vecchio Curi. Ma anche l'impegno per il nuovo Curi. Con un passaggio sullo striscione comparso in settimana in curva Nord contro l'assessore allo Sport, Clara Pastorelli. «Dispiace- è scritto nella nota di palazzo dei Priori arrivata poco dopo la fine di Perugia-Cosenza la presa di posizione di parte della tifoseria, per come manifestata nei giorni scorsi attraverso uno striscione esposto all'interno dello stadio, contenente peraltro un attacco ingiustificato nei confronti di un assessore comunale».

La giunta Romizi, già come fatto la scorsa settimana, ripercorre come si è arrivati alla situazione attuale e quali saranno gli sviluppi futuri. In attesa di capire come andrà la partita per il nuovo stadio su cui la nota è chiara spiegando che gli interventi fatti e quelli che si faranno(ieri, durante la partita, è iniziato il monitoraggio con le prove di carico in curva Nord) si guarda al nuovo Curi: «Vanno di pari passo con l'attenta valutazione in atto circa il progetto di complessiva e definitiva riqualificazione dello stadio Curi. Quest'ultimo progetto, complesso e dispendioso, richiede attenti e dettagliati approfondimenti, riguardanti sia la sostenibilità economica che la fattibilità tecnica dell'opera, che, per l'effetto, ad oggi non risultano ancora conclusi. Certamente vi è la volontà e l'intenzione da parte dell'Amministrazione di garantire alla città la piena fruibilità dello stadio Curi in qualunque modalità ciò dovesse avvenire».

Insomma, il Comune sullo stadio Curi non molla. E conferma, dopo aver rifatto il ounto sui aviri,m quali saranno i prossimi step che aspettano il vecchio catino inaugurato 46 anni fa.

Alcuni, spiega la nota di palazzo dei Priori, verranno effettuati «durante il campionato di serie B 2021-2022 perché interessano la mera struttura in acciaio mentre per le ultime (riqualificazione dei gradoni) se ne prevede il completamento entro l'estate 2022. Val la pena di rilevare che solo per questi ultimi lavori sono state previste e impegnate risorse proprie dell'Ente per circa un milione di euro»

«Il Comune di Perugia- chiude la nota- ribadisce il proprio impegno sullo stadio Curi, struttura storica della città e simbolo dello sport del capoluogo, nei confronti del quale continuerà a garantire tutte le opere di manutenzione che dovessero rendersi necessarie per consentire all'utenza di usufruire dello stadio in piena sicurezza». Ieri in tribuna per la Giunta c'era l'assessore Luca Merli.

