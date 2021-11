Giovedì 18 Novembre 2021, 05:02

IL CASO

Da una parte morosità fino a 7mila euro, dall'altra i disagi per una serie di criticità emerse nei singoli appartamenti. Sulla situazione riguardante le case popolari di San Sisto, via Magno Magnini e Ponte San Giovanni, si è mossa anche Assoutenti Umbria che ha chiesto risposte ad Ater rispetto alle problematiche che stanno emergendo nei tre plessi, in particolare in via Albinoni ai cui inquilini l'associazione ha poi riferito nell'assemblea tenuta l'altra sera. Dopo aver chiesto un incontro, il presidente regionale di Assoutenti, Enzo Gaudiosi, due giorni fa è stato ricevuto dai vertici di Ater, a Perugia. «Continuiamo a ricevere segnalazioni dagli inquilini delle case popolari di San Sisto e degli altri quartieri per canoni arretrati e gestione dei vari condomini». Le morosità nell'ultimo anno e mezzo sono cresciute notevolmente, con decine di famiglie che hanno accumulato ritardi su canoni e quote condominiali. «Ci sono persone anche con 6-7mila euro di arretrati aggiunge Gaudiosi per questo abbiamo chiesto come Ater intende gestire questi debiti, distinguendo tra morosi incolpevoli e furbetti. La maggior parte è in difficoltà perché ha perso il lavoro, è in Cig o è in crisi con la sua attività: per loro chiediamo un piano di rientro condiviso, mentre i furbetti dovrebbero essere mandati via». Nel complesso, un gap di risorse che rischia di ripercuotersi sulla gestione degli stessi immobili. «Le segnalazioni attuali sono anche di carattere alloggiativo aggiunge Gaudiosi - con vere e proprie situazioni-limite delle quali il proprietario delle abitazioni deve rendere conto. Dobbiamo anche dire che tutte le volte che abbiamo chiesto un intervento, Ater ha sempre risposto con sopralluoghi cui abbiamo assistito. Oggi però, vuoi per mancanze delle ditte appaltatrici, vuoi per problematiche importanti degli immobili, rileviamo situazioni più complesse di allagamento e infiltrazioni: criticità che in via Albinoni sono più presenti». Assoutenti ha anche chiesto un incontro con gli amministratori di condominio per capire cosa si sta facendo per cercare le migliori tariffe energetiche. «Vorremmo capire quali politiche sono adottate per risparmiare sulle spese comuni di luce, acqua e gas: al momento si pagano in media 80 euro al mese e ci sembra eccessivo».

Fabio Nucci