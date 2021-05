29 Maggio 2021

VITA DA QUARTIERE

Una decisa spinta alla sicurezza stradale, ma anche una polemica per la piaga dell'abbandono dei rifiuti. Tutto nell'arco di venti metri. Succede nella fascia di confine fra il quartiere di Case Nuove e Sant'Andrea delle Fratte. A tenere banco è soprattutto l'atteso interventi di definitiva messa in sicurezza del trafficato incrocio fra via Manna, via Monteneri, via Biscarini e via Gabriotti. Anche alla luce di una lunga serie di incidenti che si sono verificati nel tempo, il Comune ha installato in questi giorni un nuovo impianto semaforico «allo scopo di eliminare o quanto meno ridurre situazioni di pericolo», come riporta un'ordinanza della struttura Sicurezza dell'ente con cui si regola il funzionamento del semaforo e la viabilità con impianto non operativo o non funzionante.

ORARI E REGOLE

L'impianto semaforico sarà attivo dalle ore 7 alle ore 23. Dalle 23 alle 7, e in caso di mancato funzionamento dell'impianto, il semaforo, si legge nell'atto, sarà a lampeggio e la disciplina della circolazione all'intersezione prevede l'obbligo di dare la precedenza per i veicoli in uscita da via Gabriotti all'intersezione con via Monteneri - via Biscarini e l'obbligo di dare la precedenza per i veicoli in uscita da via Manna all'intersezione con via Monteneri - via Biscarini. LA MOTIVAZIONE Sempre nell'atto viene spiegato il perché di quell'intervento attuato dal Comune, tra l'altro atteso da tempo da chi abita in zona. Viene spiegato che «tra le potenziali concause dei sinistri vi è il mancato rispetto dell'obbligo di fermarsi e dare precedenza già vigente su via Manna e su via Gabriotti all'intersezione con la viabilità principale (via Monteneri via Biscarini), dovuto alla particolare conformazione plano-altimetrica dell'intersezione che non garantisce l'immediata percezione del quadrivio».

LA PIAGA RIFIUTI

Ma se da una parte c'è grande soddisfazione per la spinta alla sicurezza stradale, dall'altra i residenti della zona chiedono controlli per la piaga dell'abbandono dei rifiuti. Nella limitrofa zona industriale, a pochi metri dal nuovo semaforo, segnalato un cartello che indica il divieto di abbandono di rifiuti, a terra in mezzo all'erbaccia alta, buste, lattine e cartacce. Non è certo la prima volta che in quella zona spuntano proteste per questo fronte (nel tempo son state trovare plastiche, televisori, sacchi neri di grosse dimensioni), e di nuovo i residenti alzano la voce chiedendo controlli salva ambiente e decoro.

Riccardo Gasperini

