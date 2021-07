Domenica 4 Luglio 2021, 05:02

Su Monteluce, segnamente sulla Casa della Salute, alza la voce la Cgil.

«La pandemia-dice una nota della Cgil- ha evidenziato come la centralità della medicina territoriale sia fondamentale nella prevenzione e nella cura. Eppure, anche nel nostro territorio servizi come la Casa della Salute sono assolutamente insufficienti o addirittura inesistenti. In particolare per quanto riguarda il Comune di Perugia chiediamo con urgenza di conoscere i tempi di realizzazione del progetto Casa della Salute che doveva essere collocata nell'ex area dell'ospedale di Monteluce e che ad oggi sembra completamente dimenticato». Così la Cgil interviene anche a Lega Spi Cgil di Perugia-Corciano-Torgiano.

«Si tratta - dice il sindacato - di un servizio fondamentale per garantire risposte adeguate senza andare ad appesantire il già elevato carico di lavoro del Pronto Soccorso dell'ospedale. Peraltro, la collocazione prevista potrebbe garantire una ripresa dello sviluppo anche economico del quartiere di Monteluce e dell'area dell'ex ospedale, che appare ora desertificata e anche degradata. Dunque - conclude la Cgil - parliamo di un servizio fondamentale . Chiediamo pertanto una celere risposta da amministrazione comunale che dalla Regione».