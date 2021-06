VITA DI QUARTIERE

Segnaletica coperta dal verde, una cassetta elettrica semi divelta, transenne e reti da cantiere presenti oramai da anni. E il vecchio problema della sosta selvaggia. Tira aria di polemica nella zona di Monteripido, più precisamente a ridosso del Cassero di Porta Sant'Angelo. È di questi giorni l'appello che alcuni cittadini fanno per una stretta al decoro di quello che rappresenta uno dei punti più caratteristici della città, e per cui viene chiesto dunque un investimento. Dall'altra parte delle mura un piano di restyling su più fronti è già avviato da tempo. In ultimo il nuovo impianto led nell'area della chiesa. Fuori dalla maestosa porta però, come evidenziano alcuni lettori, il passo non è lo stesso. Lo sfogo è solo l'ultimo di una lunga serie. Tutti sono stati fatti per chiedere di restituire dignità a quella fetta tra il Cassero e San Matteo degli Armeni. In testa ai problemi, va detto, c'è spesso il nodo della sosta particolarmente caotica, con automobilisti che sfruttano ogni angolo. Si aggiunge poi l'incuria, con cartelli coperti dal verde, come ad esempio quello giallo-blu della via Francigena, diventato quasi invisibile. C'è poi il nodo dei danni. Una cassetta , apparentemente della linea elettrica o telefonica, appare quasi del tutto divelta. Forse a causa della botta di una macchina durante un parcheggio, forese a causa di vandali che lasciano il segno in tanti quartieri della città. Fatto sta che per la zona del Cassero i cittadini chiedono più decoro e, soprattutto, la rimozione delle reti da cantiere. Fino alle scorse ore tutta l'area si presentava con le reti arancioni (un tratto pare divelto) a delimitare i lati della porta. La delimitazione scattò dopo il sisma del 2016 e un ripristino di alcune parti ammalorate permetterà di cambiare la situazione. L'appello passa anche per il giardinetto che costeggia le mura. C'è chi vorrebbe veder tornare i giochi per bambini, rimossi perché oramai vecchi e pericolosi, che permetterebbero a quel punto di tornare ad essere vissuto dalle famiglie, aiutando così anche la sicurezza e la vivibilità dell'area.

Riccardo Gasperini



© RIPRODUZIONE RISERVATA Mercoledì 16 Giugno 2021, 05:01