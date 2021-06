VITA DA CLUB

Ieri mattina con una toccante cerimonia è stata inaugurata l'aula di musica della Scuola Carducci Purgotti che è stata intitolata a Chiarafrancesca Le Voci, una ex allieva speciale che, nel 2013, ad appena 14 anni, ha lasciato questo mondo. Significativa, e molto eloquente, la virtuale epigrafe voluta dai suoi ex compagni di scuola che hanno scritto: «La nostra classe, grazie a te, è stata speciale, ora senza di te è unica».

L'aula è stata arredata e dotata da tanti strumenti indicati dal docente Daniele Marinelli, che vanno da un pianoforte verticale, alle chitarre, ai flauti, alla batteria, fino alle ritmiche, grazie all'impegno del Lions Club Perugia Host che, nei due anni di presidenza, 2019/20 2020/21, di Basso Parente ha raccolto tra i soci i fondi necessari per la donazione alla quale hanno contribuito Lino, socio del club, e Maria Le Voci, i genitori di Chiarafrancesca.

Alla particolare cerimonia che è servita a ricordare anche attraverso un video alcuni momenti felici della vita scolastica di Chiarafrancesca, amata ed integrata nella sua classe, hanno partecipato le dirigenti scolastiche, Maria Cristina Bonaldi, in carica, e Iva Rossi, e alcuni insegnanti della scuola. Significativa la presenza del sindaco Andrea Romizi che ha voluto esternare tutta la sua gratitudine per l'atto compiuto dai Lions e ha inteso ricordare la giovane studentessa: «Forte l'emozione che ho provato sia per la generosità dimostrata dai Lions, ma soprattutto per la testimonianza degli alunni che hanno saputo accompagnare Chiarafrancesca nel suo percorso scolastico».

«Da questo dolore è stato possibile far emergere tante opportunità per i ragazzi e per la scuola in cui Chiarafrancesca è cresciuta e ha potuto esprimere le sue abilità, grazie alla professionalità e alla sensibilità delle dirigenti, delle insegnanti e di tutto il personale».

«Nostra intenzione ha poi detto il presidente Basso Parente, accompagnato da alcuni membri del consiglio del club è quella che, nello stile dei nostri service, per ampliare al massimo il ricordo e l'amore per Chiarafrancesca nei giovani, gli strumenti nelle ore pomeridiane possano essere utilizzati da ragazzi che non se li possono permettere».

Il sindaco Romizi in conclusione, nel ringraziare i Lions, ha aggiunto: «Un'esperienza che è stato senz'altro un momento di crescita per tutti, soprattutto per i compagni di Chiarafrancesca, e che, grazie anche a quest'aula, potrà essere di aiuto a tanti altri ragazzi, attraverso linguaggi espressivi disponibili a tutti. Quindi un grazie di cuore al Lions Club Perugia Host, alla famiglia Le Voci, alla scuola per aver creato questa opportunità per i nostri giovani».

