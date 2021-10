Domenica 31 Ottobre 2021, 05:01

IL DRAMMA

DERUTA Undici chilometri, meno di un quarto d'ora. Solo undici chilometri e mamma Mara avrebbe riabbracciato i suoi tre tesori. Undici minuti che sono stati inghiottiti dal fuoco che ha distrutto i sogni di Mara Ortolani, 33 anni, una famiglia numerosa come piaceva a lei, il negozio di parrucchiera in piazza Mancini a Brufa e la dolcezza dei tre bimbi, un maschietto e due femminucce.

Mara, venerdì notte, a San Nicolò di Celle lungo la Marscianese, ha perso il controllo della sua Dacia Duster bi-fuel ed è finita contro un grosso pino marittimo a pochi metri da una casa di campagna. L'impatto è stato violentissimo, l'auto si è ribaltata ed è diventata una palla di fuoco. Forse per la rottura del serbatoio del Gpl. Nello schianto che ha scheggiato il tronco del vecchio pino.

I sogni di mamma Mara sono finiti lì, a undici chilometri da casa, dai figli, dal marito, dal negozio di parrucchiera da riapre ieri mattina.

Ieri a Brufa c'erano i fiori davanti alla saracinesca che non si alzerà più. I fiori di chi ha conosciuto Mara, i tre bambini e ha capito il dramma che è iniziato venerdì notte e chissà quando finirà.

Inutile la corsa del 118, dei vigili del fuoco, dei carabinieri. La Dacia Duster era una palla di fuoco. Certo, adesso c'è l'indagine, ci sarà l'autopsia. Passaggi della burocrazia dell'incidente che aggiungeranno dolore al dolore.

«Voglio una famiglia numerosa», aveva confessato più volte a chi andava a farsi i capelli del borgo a due passi da Torgiano. Da pochi anni Mara e la sua famiglia si erano trasferiti lì, ma già tutti le volevamo bene. Come non sorridere a quella mamma che si vedeva sempre con i tre bambini attorno? Sorrisi che venerdì notte sono diventate lacrime difficile da fermare.

Nata ad Assisi a maggio del 1988, gran parte della vita trascorsa a Ponte San Giovanni eppoi la decisione di andare a Brufa e giocarsi l'avventura con il negozio da parrucchiera.

Il dolore corre sul web, dove Mara era parca di interventi, a parte le foto con le sue creature.

«Ti voglio ricordare così !!!! Con il tuo sorriso e il tuo essere mamma di tre meravigliose creature ! Proteggili sempre». E ancora: «Questa è l immagine che voglio ricordare, la tua allegria ....! La tua voglia di vivere ! Mara Ortolani resterai sempre nel mio cuore!», scrive una delle sue più care amiche. Chi ricorda una cena, chi ricorda l'ultima volta che è andata a negozio.

«Ti ricorderò sempre con il tuo splendido sorriso».

«Io voglio ricordarti così...Ci siamo ritrovate a una serata..Il patto era di farne tante altre insieme..». Ma la promessa è finita a undici chilometri dal suo rifugio e dai sui amori.

