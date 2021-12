Venerdì 31 Dicembre 2021, 05:01

IL BILANCIO

Oltre 24mila chiamate dal numero unico di emergenza 112, 37.202 servizi esterni (di media, oltre 100 al giorno, nell'intera provincia e nell'arco delle 24 ore) 117.306 persone e oltre 94.400 mezzi controllati: sono i macro numeri dell'attività svolta dai carabinieri del comando provinciale e delle 65 stazioni nel 2021.

In tema di contrasto alla criminalità, nel 2021 con 14.540 delitti denunciati i carabinieri procedono per il 79% circa del totale di ogni fatto-reato segnalato a tutte le forze dell'ordine e per il 52% (2893 su 5580) di quelli in cui siano individuati gli autori. Sono 378 gli arresti e 3444 le persone denunciate. Sul fronte stupefacenti 108 arresti e sequestrati 290 chili di stupefacenti.

Guerra alla microcriminalità significa anche contrasto a furti e rapine: 23 arresti per furto e 12 per rapina anche se, fanno sapere dall'Arma, i furti e le rapine in abitazione sono aumento rispetto all'anno precedente sebbene ancora molto al di sotto dei numeri pre-pandemia.

Aumento dei casi anche per quanto riguarda la violenza di genere. Nel 2021 i carabinieri hanno raccolto 237 denunce (di cui 35 per violenza sessuale) ed eseguito 24 arresti.

NAS

Per la normativa sui Green pass il Nas ha effettuato 1862 ispezioni, denunciato 114 violazioni penali, 170 contestazioni amministrative, elevato contestazioni amministrative per l'ammontare di 112.euro nonché sequestri per 1,6 milioni.

TPC

Il Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale ha arrestato una persona e ne ha denunciate 17 per reati nel settore della contraffazione e della illecita commercializzazione di opere d'arte, con circa 179 beni archeologici ed antiquariali rinvenuti e 4 falsi sequestrati, per un valore economico complessivo stimato in 24.800 euro.

ISPETTORATO LAVORO

Effettuate 162 ispezioni controllando oltre 620 posizioni lavorative. Emerse 38 posizioni lavorative in nero, 254 lavoratori irregolari, 9 lavoratori clandestini, confluite in 125 denunce penali ed una persona arrestata per caporalato; 32 furbetti del reddito di cittadinanza.

FORESTALI

Denunciate 321 persone, 1257 sanzioni per 621mila euro nell'ambito di oltre 29.000 controlli concentrati nel settore delle utilizzazioni boschive, in quello relativo alla tutela del vincolo paesaggistico-ambientale, nel settore della tutela della fauna protetta e non, nel settore relativo ai rifiuti e agli inquinamenti ambientali di ogni genere

NOE

Il Nucleo Operativo Ecologico ha eseguito oltre 131 controlli di cui 23 risultati non conformi, segnalando all'autorità giudiziaria 79 persone, sequestrando 6 compendi aziendali, per un valore di oltre di 2.676.624 euro ed elevando 21 contestazioni amministrative per un valore complessivo di 99.350 euro.