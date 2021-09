Sabato 4 Settembre 2021, 05:03

L'EMERGENZA

Dalla presenza oramai accertata di cinghiali ai timori per la presenza di lupi. Succede in un quartieri abbastanza a ridosso del centro, Ponte d'Oddi. Più precisamente lungo l'asse di via Porta, dove sono stati visti, in mezzo alla strada, parti di un capriolo. Se li è visti di fronte un residente della zona. Subito, vista la scena, ha pensato che l'animale potrebbe essere stato sbranato da un lupo. La certezza non c'è, ma non è da escludere che sia andata in questo modo. Di sicuro è accertata la presenza di vari caprioli, visti più volte nella fascia tra Ponte d'Oddi e Monteripido. E ci sono anche dei video e delle fotografie fatte molto recentemente che testimoniano come in quell'area transitano frequentemente branchi di cinghiali. Un gruppo composto da almeno una trentina di esemplari fra adulti e piccoli, è stato avvistato proprio a ridosso della fascia di via Porta e strada del Rio nei primi giorni di agosto. C'è la possibilità, viste le segnalazioni, che si tratti di un branco che si sposta fra Monte Malbe, i Conservoni e via Porta, passando per la vallata dove un tempo c'era il vecchio acquedotto. Il caso del ritrovamento delle parti di capriolo ora fa pensare che la presenza di animali selvatici sia più folta, con la possibile presenza di lupi. In questo caso però non ci sono video e foto per dare una risposta certa. L'area oltretutto è anche buia (da anni è stata chiesta più illuminazione) e fare avvistamenti di notte e impossibile. Riguardo i cinghiali, molto recenti anche segnalazioni nella zona dei Conservoni. Una residente se li è trovati di fronte nell'area del museo delle acque nelle scorse settimane. Da pochi giorni invece un altro residente, allertato dall'abbaiare costante del proprio cane, ha sentito durante la notte rumori in un terreno limitrofo alla propria abitazione. Un gran via vai che ha fatto subito pensare alla presenza di molti animali, probabilmente quel gruppo di cinghiali che si sposta nella zona. Proprio in quell'area c'è chi, per curiosità e per capire il via vai di animali selvatici che c'è, si è dotato di fototrappole. Avvistate quasi ogni notte volpi, istrici e tanti ricci. Animali che non destano preoccupazione, al contrario dei branchi dei cinghiali che, quando sono in gran numero, possono fare danni. In varie zone della città oramai da un paio di anni sono cresciute considerevolmente le segnalazioni relative alla presenza di cinghiali. Rimanendo nell'area nord, fra l'Oliveto, Ponte d'Oddi e Montegrillo c'è chi se li è visto anche attraversare la strada in gran numero. Tanti avvistamenti nei mesi passati hanno anche riguardato la zona di San Galigano e del parco di Pian di Massiano (dove tra l'altro si continua a far sentire il problema della presenza di topi che percorrono soprattutto il letto del Genna).

Riccardo Gasperini