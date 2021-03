6 Marzo 2021

Prosegue senza soluzione di continuità la caccia all'uomo che la polizia ha innescato per individuare gli autori di una rapina, nei pressi del parco Chico Mendez, ai danni di una donna. La vittima stava rientrando a casa quando è stata aggredita. Le sue urla hanno messo in fuga uno dei banditi mentre l'altro è divenuto più aggressivo. Da subito gli operatori della polizia hanno avviato serratissime indagini mirate alla cattura della coppia di malviventi. In atto c'è una indagine che non lascia nulla al caso. Si stanno vagliando e sondando diversi scenari per giungere, nel più breve tempo possibile all'individuazione dei due ricercati. Elementi importanti potrebbero emergere anche dall'analisi del modus operandi che potrebbe diventare la firma per individuare i due fuggiaschi e assicurarli alla giustizia. La refurtiva, che i due rapinatori hanno poco dopo l'aggressione abbandonato, è stata recuperata dalla polizia e riconsegnata alla vittima nel frattempo soccorsa da alcuni cittadini e curata dagli operatori del 118. Durante la rapina la donna è stata incappucciata.

In fase di approfondimento anche altri analoghi episodi compiuti non soltanto a livello locale e che potrebbero portare ad uno specifico contesto dal quale potrebbero provenire i due uomini ricercati per rapina in concorso.