Domenica 21 Novembre 2021, 05:02

L'INIZIATIVA

Quasi trecento persone al Capodanno matto di Avanti Tutta, la onlus fondata da Leonardo Cenci che continua a portare avanti, nel suo ricordo, importanti iniziative. La festa è stata infatti occasione per raccogliere fondi per la riqualificazione della sala d'attesa dell'Oncologia medica day hospital dell'ospedale Santa Maria della Misericordia. Tra i partecipanti anche rappresentanti delle istituzioni, dello sport e dello spettacolo. Per il Comune l'assessore Edi Cicchi, il consigliere regionale Simona Meloni, per la Provincia il consigliere Erika Borghesi, per il Comune di Corciano l'assessore Andrea Braconi. Poi il professsor Fausto Roila e Fabrizio Ravanelli. Tutti accomunati dalla voglia di stare insieme, in un momento di spensieratezza dopo due anni di pandemia, ma anche di fare del bene contribuendo ai progetti previsti per l'ospedale.

Federico Cenci, fratello di Leo, in apertura ha voluto esprimere il suo ringraziamento agli ospiti e all'organizzazione. «Grazie, con profonda gratitudine a mamma, papà e Leo ha detto causa primaria del nostro essere qui, insieme, a fare del bene. Grazie alle aziende che ci hanno aiutato nella serata e grazie a chi si è impegnato nel nostro progetto di bene per la sala d'attesa». Guidati dalla voce di Roberto Malvagia e Annalina Taddei, la serata è andata avanti tra musica e spettacoli.