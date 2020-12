L'ULTIMA NOTTE DELL'ANNO

Brindisi in streaming, musica live e una maratona per accompagnare all'arrivo del 2021. Ovvero come trascorrere in compagnia la notte di San Silvestro. Un Capodanno diverso dagli altri, certo, ma non per questo triste. Un modo per accorciare le distanze dovute dalle restrizioni anti Covid durante la notte di San Silvestro sfruttando il web con iniziative a costo zero. Proprio ieri si è tenuto un tavolo tecnico interforze presieduto dal questore Antonio Sbordone riguardo al regolare utilizzo dei fuochi d'artificio e il rispetto delle normative anti Covid. «Non si escludono sottolinea il questore l'ipotesi di festeggiamenti con assembramenti in locali da ballo o strutture, in tal caso le forze di polizia interverranno con il massimo rigore».

COUNT DOWN IN RADIO

Una maratona tra talk, informazione e musica per accompagnare gli umbri verso il 2021 firmata Mascheradio, la radio cittadina nata da pochi mesi ma che ha già incassato diversi successi e molto seguito, sulle frequenze di Umbria Radio. Si parte alle 19 fino alle una circa con racconti giornalistici dell'anno e spazi di informazione, dj set live e momenti di musica e intrattenimento fino al termine della maratona della web radio di Perugia. Tra gli special guest, molti personaggi di spicco della città. Basterà collegarsi alle frequenze di Umbria radio (92.0/97.2) o in streaming su www.mascheradio.it. NOTTE DI MUSICA

Musica a tutto tondo, anche per i più esigenti. Red Zone NY' è invece l'evento gratuito organizzato da Red Zone Club, collettivo musicale nato sulla scia del club di Ponte Pattoli. In consolle al LAB 420 di Spoleto si alternano Marco Cucchia, Benny Blanco, Faust-T, Viceversa, Sauro, Ector Nina, Moko, Andrea Romani, Lory. L'evento iniziare alle 21.30, sul canale YouTube dedicato (RED ZONE NYE - 31.12.2020 @ Lab 420).

WALZER DI CAPODANNO

La magia dell'attesa del nuovo anno continua sulle note della tradizione, con i walzer di Johann Strauss suonati dagli archi dell'Umbria Ensemble. Sarà possibile festeggiare in compagnia dell'orchestra umbra restando a casa, sintonizzando la tv sul canale 605 del digitale terrestre, oppure andando sul canale YouTube dell'Ente Concerti di Oristano, dalle 21.

BRINDISI IN STREAMING

Un cin cin online, quello organizzato dalla Strada dei vini del Cantico. Per partecipare occorre procurarsi una bottiglia delle cantine della Strada e collegarsi alle ore 18 su Zoom (ID riunione: 838 6593 0710 Passcode: 006725) con in mano un calice di vino.

Cristiana Mapelli

