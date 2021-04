1 Aprile 2021

ASSISI Il Palazzetto del Capitano del Perdono di Santa Maria degli Angeli sarà valorizzato come punto culturale e sociale di forte identità angelana. Oggi, al suo interno, il Digipass, per il quale è in corso la gara per l'affidamento del servizio di gestione, convive con l'uso associativo del Palazzetto. Per il futuro, l'amministrazione comunale pensa di valorizzare sia il Digipass che il Palazzetto: «Il Digipass potrà essere in parte spostato negli ambienti dove attualmente c'è l'archivio comunale che sarà digitalizzato, così il servizio rimarrà centrale a Santa Maria degli Angeli e funzionale anche al polo scolastico». Il Palazzetto sarà sempre gestito dal Comune ma darà spazio alle associazioni angelane: «Santa Maria degli Angeli è la frazione più popolosa, più ricca di associazioni e dove sono più scarsi i luoghi pubblici destinati all'incontro sociale. Dopo gli adeguamenti necessari, il Palazzetto potrà essere dedicato anche al museo permanente del Piatto di Sant'Antonio, alle opere d'arte come quelle donate dalla signora Sestigiani, al punto di informazione turistiche che potrà essere gestito dalla Pro Loco».

Massimiliano Camilletti