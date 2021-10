Lunedì 4 Ottobre 2021, 05:01

IL CASO

Sul piede di guerra. Al fondo di un'estate che ha visto alternarsi momenti critici ad altri di relativa calma, i residenti delle zone del centro più interessati al fenomeno della mala movida si muovono per dire basta. Dopo un fine settimana in cui, raccontano, il ritorno del mix di «degrado, maleducazione e questioni di ordine pubblico» ha raggiunto il culmine della sopportazione. Dal perimetro tra via Bartolo, piazza Ansidei, via Ulisse Rocchi, via delle Cantine e piazza Alfani le voci di protesta iniziano a levarsi che ancora non è spuntata l'alba.

«Mi domando come si possa vivere così», è il primo messaggio. Le chat dei residenti sono infuocate: «Questa è piazza Alfani stamattina, un mare di urina e di tutto di più di schifezze», è il commento a corredo di un dossier di foto che raccontano imbrattamenti ed eccessi col bere e con le droghe. «Dopo aver visto di tutto ho chiamato le forze dell'ordine e la prima risposta è stata di fare un esposto. Piazza Alfani è il wc di tutti ormai». «L'esposto presentato dai residenti è dell'ottobre 2020 ed è rimasto ancora oggi senza risposta, autorità inesistenti» scrive un altro residente. «Basta siamo stanchi, la pazienza è finita», sibilano. Al punto che proprio oggi i residenti, molti riuniti in un comitato, chiederanno nuovi incontri a prefetto, sindaco e questore. Il tema? «I controlli servono non solo da mezzanotte all'una. E soprattutto multe e chiusure di locali che non rispettano le regole, perché poi qui finisce che paghiamo noi».

Controlli spostati più avanti nella notte li chiedono anche i residenti della zona di Porta Sole, per bocca dell'avvocato e residente Michele Gambini. «Ho ricevuto mandato da molte persone di rappresentare, anche sotto forma di eventuale esposto, ciò che è accaduto in questo fine settimana e che da mesi non è un caso isolato. Anzitutto c'è una questione di ordine pubblico, dal momento che nella notte tra sabato e domenica come in altre occasioni siamo stati testimoni di uno smodato uso di droghe, in particolare cocaina, proprio sotto le nostre finestre. Come se non bastasse ciò, c'è molto altro». Ci sono imbrattamenti di tutti i tipi, ragazzi che fanno festa a volumi altissimi e fino a tardissima ora. Ancora, ci sono momenti di tensione che fanno spesso temere per il peggio e anche danneggiamenti alle auto in sosta. «Lo chiamano parcheggio selvaggio ma è molto di più - prosegue Gambini -. Via del Sole dal venerdì sera diventa praticamente una strada a senso unico, perché le auto parcheggiate ovunque impediscono il normale transito. Ma le conseguenze negative del parcheggio sono ulteriori: perché anzitutto vengono occupati posti a persone che sono residenti e che dunque pagano per avere i permessi, ma anche perché trovarsi costretti a manovre difficili per la tanta gente diventa pure un grosso rischio. Per fortuna, grazie alle due telecamere di sicurezza installate dal Comune, siamo in grado quantomeno di identificare gli autori. Ma serve di più. I residenti di cui mi faccio portavoce mi hanno dato mandato non solo di chiedere controlli meno sporadici nei vicoli e piazze meno principali del centro, ma anche di spostare i controlli anti alcol in uscita almeno fino alle tre del mattino. È impressionante il numero di persone ubriache e drogate che in quel momento si mette al volante per tornare a casa».

Egle Priolo