Reti di acciaio fatte a pezzi con forza e incursioni veloci all'interno delle case anche in presenza di persone: scatta l'allerta e la paura furti nella popolosa frazione di Sole e Pineta, un grande quartiere con tante abitazioni mono e bifamiliari, proprio a ridosso del raccordo autostradale Perugia-Bettolle.

«Ci sentiamo assediati», è il grido di aiuto da parte degli abitanti che dalla pazienza passano alla rabbia, con i furti che oramai, dicono, sono all'ordine del giorno. Una situazione-limite che non fa dormire sonni tranquilli a decine di famiglie che si dicono molto preoccupate dell'evolversi della situazione. E c'è chi chiede più sostegno sia da parte dell'amministrazione comunale che dalle forze dell'ordine.

Le chat tra residenti sono piene di preoccupazione mista a rassegnazione: c'è chi lamenta l'arrivo dei malviventi in orari più strani e chi dice di aver capito la loro strategia: quella di introdursi nelle abitazioni passando per strade secondarie, tra i boschi o la vicina campagna, così da eludere in qualche modo le telecamere di videosorveglianza. Dal canto loro gli abitanti della frazione si dicono esausti e non sanno più cosa fare, tanto che in molti si dicono costretti a stare in casa a turno per non lasciare la propria abitazione in balia dei ladri, che negli ultimi giorni hanno fatto visita anche nella frazione di Casenuove, con tante segnalazioni che si ripetono da qualche mese a questa parte.

