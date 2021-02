LA RISPOSTA

Un incarico di altissimo livello, anche se particolarmente delicato in questo momento storico.

Circolerebbe anche il nome di Raffaele Cantone, attuale procuratore della Repubblica di Perugia, tra i possibili nomi indicati come ministri della Giustizia del Governo che sta cercando di formare Mario Draghi.

La voce si è sparsa velocemente in città. Cantone ha assunto il comando degli uffici di via Fiorenzo Di Lorenzo lo scorso giugno. Interpellato dall'Ansa, Cantone esclude però un suo impegno nel prossimo Esecutivo.

«Sono concentrato solo sulla procura di Perugia - sottolinea - e intendo portare a termine il mio incarico che è cominciato da poco. Non ho altri interessi - conclude Cantone - se non quello legato all'Ufficio che dirigo».

Un ufficio che in questi ultimi mesi è salito alla ribalta della cronaca nazionale non solo per le indagini legate al caso Palamara ma anche e soprattutto per l'inchiesta a seguito dell'esame del fuoriclasse ex Barcellona Luis Suarez sostenuto lo scorso 17 settembre all'università per Stranieri, e a seguito del quale sono finiti nel registro degli indagati non solo i vertici dell'ateneo ma anche alcuni manager della Juventus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA