28 Aprile 2021

RICORSI RESPINTI

Il giudizio comparativo tra l'ex Presidente dell'Anac Raffaele Cantone e il Procuratore aggiunto di Salerno Luca Masini, nonché il Procuratore aggiunto di Reggio Calabria Calogero Gaetano Paci, come formulato dal Csm nel procedimento di nomina dello stesso Cantone a Procuratore capo di Perugia «si palesa legittimo».

Con questo passaggiò il Tar del Lazio chiude la contestata vicenda della nomina del nuovo capo della Procura umbra. Per i giudici amministrativi, il giudizio espresso dal Csm è legittimo poiché «conformemente a quanto richiesto dalla giurisprudenza amministrativa, è scaturito da una strumentale valutazione dei profili dei concorrenti che si è dimostrata: completa ed esaustiva, quanto alla evidenziazione dei presupposti giuridico-fattuali oggetto di apprezzamento; analitica, specifica ed integrata quanto alle relative modalità operative, come tali idonee a garantire che il carattere complessivo ed unitario del giudizio non è stato il frutto di una mera sommatoria degli indicatori». In un ulteriore passaggio, la motivazione della nomina di Cantone è stata ritenuta «congrua e logica». Masini e Paci sono in possesso di elementi valutabili positivamente ai fini della nomina ma , in fase di comparazione, i due profili non sono stati ritenuti sufficienti a sovvertire la prevalenza di Cantone.