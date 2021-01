DAL PALAZZO

Approvato dalle commissioni Affari istituzionali e Bilancio di palazzo dei Priori, riunite in seduta congiunta, il regolamento provvisorio per l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Di un atto che «si rende obbligatorio, seppur in via provvisoria» parla l'assessore al Bilancio Cristina Bertinelli. «La legge 160/2019 ha stabilito l'introduzione dei nuovi canoni, che assorbono una serie di tributi comunali, sostituendoli». In un secondo momento arriveranno un regolamento e tariffe definitive. «Nel regolamento abbiamo recepito anche le indicazioni del consiglio comunale prestando una particolare attenzione alle edicole pure, che stanno soffrendo». Fra le novità, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Istituito poi il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente alle sole occupazioni temporanee, la tassa sui rifiuti.

