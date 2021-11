Mercoledì 10 Novembre 2021, 05:03

UMBERTIDE Dall'autopsia, non ancora fissata a Città di Castello, la verità sull'incidente in cui lunedì pomeriggio ha perso la vita un camionista. Simone Staffolani, 54 anni, è precipitato dal viadotto Coldipozzo mentre percorreva la corsia sud della E45 in un tratto cantierato. Al vaglio della Polstrada le cause dell'incidente e del conseguente volo di 15 metri nella scarpata sottostante, vicina all'uscita di Umbertide Civitella Ranieri.

Una malore, un attimo di distrazione, una manovra brusca con i vetri trasportati nel cassone che potrebbero aver innescato una sorta di effetto vela e reso ingovernabile il mezzo pesante. Operai dell'Anas hanno lavorato tutta la giornata di ieri al ripristino del guardrail esterno, distrutto per decine di metri nell'impatto del camion.

Flusso veicolare interdetto tra gli svincoli di Montone-Pietralunga e Umbertide-Gubbio, deviato sulla viabilità locale. Pesanti disagi nonostante l'impegno della Polizia Municipale di Umbertide.

ùParzialmente percorribile la corsia nord. Staffolani, lascia una compagna, i figli Sasha e Siria. Terminato il lavoro stava tornando a casa, a Corridonia, provincia di Macerata, seguito a poca distanza dal titolare della ditta dove lavorava.

L'imprenditore è arrivato sul cavalcavia a pochissimi minuti dal fuoristrada, ma non ha subito compreso che la vittima era il suo dipendente.

W. Rond.

© RIPRODUZIONE RISERVATA