L'INCIDENTE

CITTA' DI CASTELLO Strada regionale Apecchiese chiusa quasi un giorno intero dal chilometro 17,200 per il ribaltamento di un camion. Giovedì pomeriggio intorno alle 17 un mezzo pesante è uscito di carreggiata e si è adagiato sulla fiancata affrontando una curva a destra in direzione Città di Castello. Immediato l'intervento di una pattuglia della Polizia Locale tifernate e delle squadre operative dell'Area Viabilità della Provincia di Perugia per la messa in sicurezza dell'arteria che collega l'alta Umbria al Pesarese, quindi all'Adriatico.

Il conducente del tir è stato soccorso e trasportato all'ospedale per ferite e contusioni che guariranno in una decina di giorni. Nel frattempo è stata allertata una ditta specializzata per la rimozione del bisonte che ha cominciato a lavorare in serata. L'operazione è andata avanti tutta la notte e la mattinata di ieri dopo che gli agenti della Municipale e gli operai del comune avevano provveduto a posizionare la segnaletica per interdire al traffico la 257. Sbarramento rimosso intorno alle 15,15, quando la situazione à tornata alla normalità. Considerata una sorta di paradiso dei motociclisti, attirati dalle caratteristiche del tracciato ed oggetto di un importante intervento di manutenzione straordinaria, per gli altotiberini ed i tifernati l'Apecchiese è la strada del mare. Conclusi quei lavori, da maggio la Provincia di Perugia ha avviato iniziative per sensibilizzare alla prudenza. «Non basta il casco serve anche la testa», l'invito di alcuni cartelli posizionati lungo il percorso che invitano al rispetto dei limiti di velocità e della segnaletica.

W. Rond.

