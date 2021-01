© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA NOMINAGiorgio Mencaroni alla guida della Camera di commercio dell'Umbria. Si è insediato ieri il consiglio camerale della nuova Camera di commercio dell'Umbria. Dall'agricoltura ai trasporti, passando dal turismo: i trentatrè componenti nominati dalla giunta regionale sono espressione di associazioni imprenditoriali e di categoria, oltre a quelli della società civile, il mondo del credito, le organizzazioni sindacali, le rappresentanze dei consumatori, le libere professioni. «La Camera di Commercio dell'Umbria nasce con gambe forti ha detto il neo presidente Mencaroni - . La platea a cui ci rivolgiamo ha una consistenza di oltre 90mila imprese: 94.202 le imprese registrate, dato anno 2020, di cui 72.247 in provincia di Perugia e 21.955 in provincia di Terni». La fisionomia del tessuto imprenditoriale è connotata nella forma giuridica da una maggioranza di ditte individuali (51,27%), seguite da società di capitale (25,75%), società di persone (20,15%) ed altre forme giuridiche. Di fatto è l'inizio di una nuova istituzione che unisce due enti camerali di Perugia di Terni. Il presidente è stato eletto con 22 voti. Entro 15 giorni il consiglio si rivedrà nuovamente per nominare la giunta camerale, ovvero la squadra di governo della che affiancherà il presidente per tutta la durata del mandato, cioè cinque anni. Tra le linee di azione, la digitalizzazione del sistema imprenditoriale, il rafforzamento della struttura finanziaria delle Pmi anche attraverso processi di aggregazione e collaborazione, la semplificazione degli oneri burocratici a carico delle imprese. Soddisfazione per l'elezione del presidente sono arrivate dal sistema di Confcommercio Umbria, e anche dalla senatrice Fiammetta Modena (FI).Del consiglio fanno parte: Fabio Rossi, Giampaolo Farchioni, Matteo Bartolini, Renato Cesca, Francesca Polveroni, Giancarlo Giovannetti, Roberta Datteri, Mauro Franceschini, Gian Luigi Angelantoni, Raffaella Fiorucci, Federico Malizia, Riccardo Morelli, Cinzia Tardioli, Aldo Amoni, Vasco Gargaglia, Stefano Lupi, Chiara Pucciarini, Andrea Tattini, Dalia Sciamannini, Cristina Cipiccia, Moris Fiorelli, Simone Fittuccia, Dino Ricci, Roberto Palazzetti, Ivana Jelinic, Roberto Giannangeli, Elio Schettino, Eleonora Venturi, Carlo Di Somma, Vincenzo Sgalla, Alessandro Petruzzi, Francesco Martella.Cristiana Mapelli