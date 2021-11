Martedì 30 Novembre 2021, 05:02

NOMI & COGNOMI

Alla guida del Camep, il Club auto moto d'epoca perugino, è stato confermato Ugo Amodeo. Unitamente al presidente, nel segno di un rinnovamento in continuità, sono stati confermati 8 dei 12 consiglieri per il triennio 2021-2024, mentre 4 sono i nuovi eletti. L'assembla elettiva si è svolta all'Etruscan Choco Hotel. Sono stati eletti anche i membri del collegio del revisori dei conti (confermati Paolo Chiocchini e Giuseppe Prisco) e del collegio del probiviri dove due sono i nuovi, Filippo Marcacci e Maurizio Bigio, che con il terzo Mario Ferri compongono il collegio. I componenti del consiglio direttivo eletti sono Giuliano Billeri, Alberto Cenci Goga, Rosario Gallucci, Vincenzo Germani, Carlo Milleri, Franco Monacchia, Riccardo Paglicci Reattelli, Francesco Paoletti, Piero Pianigiani, Piero Sebastiani, Alessandro Stentella e Stefano Urcioli. Ai soci che hanno lasciato la carica (Fausto Ticchioni, Francesco Morbello, Nevio Dottorini e Isabella Maggi Berretta) è andato il ringraziamento e plauso dell'assemblea. Nevio Dottorini prosegue il suo impegno di commissario tecnico moto Camep (altro commissario auto Filippo Marcacci e l'esperto Carlo Milleri), mentre Isabella Maggi continuerà nel suo impegno per le iniziative del club. Fra le tantissime attività organizzate ogni anno dal Camep, spicca la Coppa della Perugina, che porta sempre in città le vecchie glorie della strada facendo fare a tanti appassionati un salto nel passato.