Domenica 2 Gennaio 2022, 05:02

CAMBIA L'ACROPOLI

La parte di proprietà del Comune di palazzo Rossi Scotti, vuota e mai affidata nonostante l'inserimento per anni nel piano delle alienazioni, avrà presto un nuovo inquilino. A manifestare interesse per l'edificio di piazza Michelotti per uso governativo, è l'Agenzia delle Dogane e Monopoli.

Un interesse che porterà palazzo Rossi Scotti ad ospitare la sede dell'Agenzia dopo un necessario intervento di riqualificazione, come indicato in una delibera di giunta (la 379) con cui viene approvato un protocollo di intesa fra Comune (proprietario dell'immobile) e Agenzia, che assumerà gli spazi in concessione a titolo gratuito e che, come riporta il protocollo allegato alla delibera di giunta, penserà a reperire le risorse necessarie per gli interventi di recupero e riqualificazione del bene. Una pratica di certo importante che sarà seguita costantemente da un tavolo tecnico, composto da rappresentanti delle due parti.

Gli spazi di palazzo Rossi Scotti diventeranno anche luogo per eventi con finalità culturali, formative e informative anche in materie di interesse generale, quale il contrasto al fenomeno della contraffazione.

È una delle indicazioni riportate nel protocollo per il palazzo, per cui si prevede un piano di recupero strutturale e architettonico. Lì il Comune è proprietario di 9 unità dislocate ai piani secondo sotto strada, primo sotto strada, terra, primo e primo ammezzato per una superficie complessiva lorda di 1690 metri quadrati. Che adesso si avviano a una nuova vita.

