Sabato 23 Ottobre 2021, 05:01

Si è rimessa in moto la macchina organizzativa del Calendimaggio. Sono stati nominati tra gli appartenenti al consiglio i priori ai vari settori di attività de parte de Sotto. Priore al Corteo della sera è stata nominata Cecilia Migliosi, al Corteo del giorno Chiara Pieri, alle Scene Mauro Baglioni, alla Sartoria Elena Giancarlini, al Settore tecnico Enrico Maccabei, al Coro e musica Vanessa Capocchia. A partire da martedì riprendono gli appuntamenti dei partaioli de Sotto. Tutti i martedì si lavorerà per le scene, i lunedì e i mercoledì per i cortei. Gli incontri e le riunioni inizialmente avranno luogo nella sede operativa e poi si volgeranno in via Fortini. Ai primi di novembre, dopo l'assemblea di Parte, verranno nominati anche i priori de Sopra. «I primi di novembre spiega il priore dei blu Alessandro Lampone faremo l'assemblea dell'associazione. Nei giorni a seguire costituiremo i gruppi di lavoro e faremo le nomine dei priorati di settore per l'edizione 2022. Stiamo inoltre organizzando per il 14 novembre - aggiunge una castagnata nei vicoli per riavvicinare i nostri partaioli dopo due lunghi anni di assenza forzata dalla convivialità propria del Calendimaggio». A presiedere l'ente Calendimaggio fino a settembre 2022 è già stato nominato Lanfranco Pecetta vice di Giorgio Bonamente dimessosi prima delle recenti elezioni amministrative.

Massimiliano Camilletti