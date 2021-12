Domenica 5 Dicembre 2021, 05:01

TRADIZIONI

ASSISI Dopo due anni di pandemia torna il Calendimaggio. Le Parti sono al lavoro da settimane per preparare l'edizione 2022 in programma il 4, 5, 6 e 7 maggio prossimi. Mancava soltanto l'ufficialità che è arrivata ieri dal presidente dell'ente Calendimaggio Lanfranco Pecetta. «Siamo lieti di ripartire - ha detto Pecetta - da dove abbiamo lasciato nelle precedenti edizioni, ovvero da Echo di Primavera e dal concorso per le scuole». Le scuole saranno infatti le protagoniste di uno degli appuntamenti preparatori del Calendimaggio, il premio Carlo Lampone, nato per ricordare un figlio della città di Assisi, innamorato della festa e grande organizzatore. L'appuntamento è promosso dall'ente con l'obiettivo di trasmettere il valore sociale e culturale della festa nelle giovani generazioni.

L'ultimo sabato di marzo tornerà invece Echo la primavera, l'itinerario musicale attraverso le vie di Assisi festeggiando la primavera. È già in calendario anche la presentazione della giuria, in programma il 25 aprile, e la presentazione della Madonne Primavera di Magnifica Parte de Sotto e Nobilissima Parte de Sopra. «Riteniamo sia importante dare un segnale di ripartenza - ha aggiunto il presidente dell'ente Calendimaggio- e, sperando che la situazione pandemica continui a permettere lo svolgersi di eventi, vogliamo dire sin da ora che ci saremo, nel massimo rispetto delle normative sanitarie». Grande anche la felicità dei priori maggiori: «Una grande gioia, si torna a fare Calendimaggio, una festa importante che è anche cultura», le parole di Menichelli (Sotto). Lampone (Sopra) ha espresso «la grande emozione di tutti i partaioli solo al pensiero di poter fare la festa, ci abbiamo sperato per tre anni».

«Il Calendimaggio si è fermato - ha sottolineato il sindaco Proietti - ma non si è fermato l'amore degli assisani per la festa. Per questo motivo come Comune di Assisi ci siamo messi al lavoro su protocolli sanitari e regole di gestione della festa, che auspichiamo si svolgerà quindi, con grande senso di responsabilità di tutti, dalle Parti all'ente, ai partaioli, in una nuova normalità. Siamo tutti al lavoro per un'edizione che festeggerà non solo la rinascita simboleggiata dalla primavera, ma anche la rinascita dopo i periodi bui della pandemia».

Massimiliano Camilletti