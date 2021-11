Lunedì 22 Novembre 2021, 05:02

L'OPERA

Perugia ha ancora una volta il suo Calendario Civile, che tutti ormai attendono perché lo considerano un importante strumento utile, non solo come segnatempo, ma per tramandare la memoria dei fatti cittadini alle nuove generazioni.

La terza edizione, quella datata 2022, edita da Fabio Versiglioni di Futura Libri, è stata presentata ieri mattina nella sala dei Notari di Palazzo dei Priori, dai rappresentanti delle associazioni che ne hanno promosso la realizzazione: Famiglia Perugina; AltreMenti/Biblioteca Popolare; Anpi, sezione Partigiani d'Italia e sezione 28 marzo Cgil; Ires, Istituto Ricerche Economiche e Sociali; Isuc, Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea; Micropolis, mensile di politica, economia e cultura; Società del Bartoccio; Società Generale del Mutuo Soccorso fra gli Artisti e gli Operai di Perugia; il gruppo di lavoro del calendario. Hanno spiegato le motivazioni che l'hanno sollecitata e illustrato l'edizione 2022 gli storici Claudia Minciotti Tsoukas e Stefano Zucchini, la giornalista partigiana Mirella Alloisio, e la coordinatrice editoriale del calendario Roberta e Perfetti. «Il Calendario civile di quest'anno è un'opera dalla quale emergono gli avvenimenti, le istituzioni e le persone che negli ultimi due secoli hanno segnato la crescita civile e democratica della città di Perugia hanno spiegato le presentatrici dell'opera diversificandosi così dai due precedenti che proponevano ricerche diversificate per argomenti».

«I due precedenti, si possono ritenere più generalisti hanno aggiunto entrando nel dettaglio - in quanto ricordavano i grandi sforzi fatti da uomini e donne di ogni ceto sociale, amministratori, professionisti, artigiani, donne benefattrici, popolani, per uscire dalle condizioni mortificanti in cui nel 1860 lo Stato Pontificio lasciava questa città. Mentre nel calendario 2022 viene data più visibilità all'impegno e al contributo femminile alla crescita democratica della città hanno concluso ne emerge il Novecento come il secolo in cui le donne, si affacciano di diritto sulla scena pubblica. Con la proclamazione della Repubblica e la promulgazione della Costituzione (1948), nata dalla Resistenza, la donna è finalmente dichiarata cittadina a tutti gli effetti». Non si è voluto raccontare la storia di Perugia, ma ricordare le persone e i pensieri che si sono concretizzati in azioni e pratiche a favore di tutta la città.

Luigi Foglietti

