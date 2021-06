IL CASO

Calcinacci grossi come pietre: una visione inquietante lungo la centralissima via Calderini, traversa che da piazza Matteotti si apre su piazza IV Novembre. Inquietante non solo perché si parla comunque di palazzi storici dell'acropoli, ma anche e soprattutto perché stavolta c'è davvero da ringraziare il coprifuoco: il divieto, in vigore ancora per pochi giorni, a stare in giro dopo le 23 senza comprovati motivi di salute, necessità o lavoro ha infatti fatto sì che quelle pietre cadessero a terra e non sulle teste di decine di persone che avrebbero in condizioni normali altrimenti affollato la zona, soprattutto nella serata tra martedì e mercoledì che, in quanto pre festiva, avrebbe sicuramente visto centinaia di ragazzi sostare anche tra via Calderini e piazza IV Novembre per la presenza di alcuni locali protagonisti della movida in centro.

IL CROLLO

Il crollo invece è avvenuto intorno a mezzanotte, in un centro dunque completamente e (in questo caso) fortunatamente deserto: si è staccata parte di un cornicione da una palazzina di via Calderini, con i pezzi di calcinacci che sono pesantemente e pericolosamente caduti a terra. Immediato l'intervento da parte di una squadra dei vigili del fuoco che hanno provveduto a chiudere una ad una le persiane in legno dello storico edificio, verificare la tenuta dell'intonaco e controllare il fissaggio delle tegole del tetto. Una volta fatte le verifiche del caso con l'autoscala al secondo piano, i pompieri hanno poi provveduto a transennare e mettere in sicurezza la zona interessata alla caduta dei calcinacci. I vigili del fuoco hanno operato assieme alla polizia locale, con gli agenti diretti da Nicoletta Caponi che hanno provveduto a chiudere il traffico della strada per circa un'ora, tempo necessario a portare a termine l'intera operazione.

Sul posto anche una pattuglia della vigilanza privata Mondialpol, con le guardie giurate impegnate nei giri di perlustrazione anche in centro storico. «Non sono pervenuti danni a persone - racconta Lorenzo Brunetti, una delle guardie giurate presenti e sempre molto attivo a denunciare il degrado in città, soprattutto nella zona di Fontivegge in cui vive - il coprifuoco ha per fortuna evitato conseguenze ben più gravi in una via solitamente molto frequentata in questo orario da tantissimi giovani e studenti universitari».

