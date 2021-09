Giovedì 30 Settembre 2021, 05:02

Intervento dei vigili del fuoco e di personale tecnico del Comune ieri fuori dalla scuola Primaria XX Giugno (Ic Perugia 3) per il distacco, in tarda mattinata, di calcinacci da un sotto terrazzo. Si è trattato di piccole parti di intonaco, finite a terra, sul marciapiede, a ridosso dell'ingresso della scuola. Immediato un sopralluogo dei vigili del fuoco e del personale tecnico del Comune che hanno avviato le verifiche del caso. La caduta dei calcinacci non ha comportato alcun tipo di problema a persone o cose, e non son stai rilevati danni strutturali alla scuola. Almeno stando a quanto appurato dai genitori dei bambini che frequentano la scuola e che si sono informati sulla situazione. L'attenzione di vigili del fuoco e personale del Comune è stata scrupolosa, al punto che sono state fatte ulteriori verifiche, e una messa in sicurezza, nel primo pomeriggio. Verso le 14 la viabilità è stata bloccata per circa mezz'ora consentendo così di poter operare con l'autoscala e un altro mezzo del vicino distaccamento di Corso Cavour. In quel frangente il traffico proveniente da Corso Cavour è stato deviato verso via Benedetto Bonfigli, così come quello in arrivo da San Girolamo e dalla stessa via Bonfigli è stato indirizzato temporaneamente altrove. L'area del distacco, nell'immediato, era stata temporaneamente delimitata con sedie e banchi della scuola e il tradizionale nastro bianco e rosso. Per precauzione i bambini della primaria che utilizzano l'ingresso principale sono stati fatt i uscire dagli altri ingressi.