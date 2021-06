IL DRAMMA

Lo hanno visto salire la scala per accedere al tetto di sopra. Poi un salto e il crollo: tutto in pochi, maledetti secondi. E il loro amico, con cui stavano festeggiando la fine dell'anno scolastico «esplorando» il capannone abbandonato dell'ex Sicel nella zona commerciale di Ellera, volato giù per dieci metri e ora in fin di vita in terapia intensiva all'ospedale Santa Maria della misericordia.

Sono drammatiche, le parole e le testimonianze dei coetanei del sedicenne perugino che dal pomeriggio di mercoledì sta lottando tra la vita e la morte dopo. Il ragazzo, arrivato in ospedale in condizioni gravissime, dopo essere stato ricoverato in Neurochirurgia è stato operato e ora è in Rianimazione. La prognosi è ovviamente riservata, con il personale medico sanitario che segue secondo per secondo l'evoluzione della sua situazione. Secondo quanto si apprende, a preoccupare e parecchio è il trauma cranico subito nella rovinosa caduta.

LE TESTIMONIANZE

E mentre il ragazzo, che ha appena terminato il secondo anno al Volta di Piscille, veniva portato in ospedale, i suoi compagni di classe hanno raccontato agli investigatori della squadra mobile (diretti da Gianluca Boiano) quei terribili attimi. Hanno raccontato di come siano entrati mercoledì pomeriggio nello stabile abbandonato passando da un punto in cui la recinzione si fa più bassa e dunque è più facile scavalcare; della presenza di una scala e di come il loro amico davanti e altri quattro di loro siano saliti sul tetto mentre due di loro rimanevano di sotto perché avevano paura proprio di quella scala.

E poi quei terribili attimi della caduta: «Una volta sul tetto lo abbiamo visto fare una specie di salto all'indietro, dal momento che si era accorto di come si trovasse in un punto particolarmente instabile. È finito sopra quella lastra di vetroresina, che ha ceduto ed è finito di sotto». Questo, sommariamente, quanto i ragazzi avrebbero raccontato agli investigatori. Con quella parte di vetroresina proprio al centro della copertura dell'immobile, che cedendo ha spalancato al ragazzino un vuoto di almeno dieci metri.

IL SOPRALLUOGO PRECEDENTE

Sempre secondo quanto si apprende, il ragazzo assieme ad un amico avrebbe svolto una specie di sopralluogo nello stabile qualche giorno prima di mercoledì individuando dunque il punto in cui entrare e la possibilità di salire sul tetto.

GIOCO O TENDENZA

Ma quale sarebbe la finalità di questo sopralluogo e di questa esplorazione? C'è chi parla di un gioco tipo sotf air o di un percorso per lo skateboard, ma il motivo potrebbe anche essere legato a una tendenza soprattutto dei giovani di andare a fotografare aree dismesse o strutture abbandonate. Ipotesi questa che potrebbe trovare riscontro in una foto scattata proprio nel giorno del sopralluogo dall'amico del ragazzo che sta lottando tra la vita e la morte.

ATTI ALLE PROCURE

Intanto, dopo aver svolto tutti gli accertamenti (anche grazie alla squadra volante e alla scientifica) dalla squadra mobile gli atti sono stati inviati nel pomeriggio di ieri alla procura e alla procura dei minori che ora dovranno valutare eventuali responsabilità per lo stato in cui si trova il capannone.

Michele Milletti

