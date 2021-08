Lunedì 30 Agosto 2021, 05:01

IL CASO

ASSISI Caccia gli uomini da 50mila euro. Ai due banditi che in pochi istanti hanno ripulito le Poste di Palazzo e terrorizzato le persone all'interno. I carabinieri, diretti dal tenente colonnello Marco Vetrulli, sono al lavoro per dar loro un volto e dunque un nome e cognome.

I due criminali sono in fuga dalla tarda mattinata di sabato. Dall'ufficio postale si sono allontanati in scooter ma non è da escludere abbiano avuto un complice non molto distante, per rendere ancora più veloce la fuga e difficile la cattura.

I FATTI

Tutto in pochi secondi. Nella tarda mattinata di sabato, all'approssimarsi dell'orario di chiusura, la direttrice e i dipendenti dell'ufficio postale di Palazzo si sono improvvisamente trovati davanti due persone con il volto coperto da casco e occhiali da sole: sotto la minaccia di far loro del male, i due banditi li hanno chiusi in bagno ed hanno avuto così tempo e spazio per portare a termine il colpo. Un raid velocissimo e particolarmente redditizio: si stima infatti che i criminali abbiano portato via un bottino di circa 50mila euro.

Probabilmente proprio l'orario in cui sono entrati in azione potrebbe non essere casuale: non è escluso infatti che il personale dell'ufficio stesse per provvedere a ricaricare il bancomat prima della chiusura e che dunque, essendoci il fine settimana in arrivo, ci fosse un importante quantità di contanti. Poi, come detto, la fuga in scooter.

Immediata la richiesta di aiuto, con i carabinieri arrivati subito sul posto. Secondo quanto ricostruito, i due banditi sono riusciti a forzare una porta di servizio con un piede di porco, e proprio brandendo quel piede di porco avrebbero poi minacciato il personale presente all'interno dell'ufficio postale.

I carabinieri si sono immediatamente messi alla ricerca di elementi utili per poter dare alle indagini la direzione giusta. Oltre ad aver raccolto le testimonianze delle vittime della rapina, i militari stanno esaminando eventuali immagini e fotogrammi da cui poter estrapolare ulteriori dettagli significativi per dare la caccia ai due banditi ancora in fuga.

