VITA DI QUARTIERE

Una fuoriuscita di acqua e il gelo, con la conseguente formazione di pericolose lastre di ghiaccio, bloccano un quartiere. Pieve di Campo, dove si è resa necessaria una ordinanza, la 137 della struttura Sicurezza del Comune, che dispone fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, il divieto di transito in strada Pieve di Campo nel tratto di strada compreso tra via Manzoni e l'intersezione con via Etrusca. L'atto spiega che a causa della fuoriuscita di acqua e delle basse temperature, si è formato ghiaccio in prossimità del passaggio ferroviario e all'intersezione con via Etrusca. Inevitabile vietare il transito, ma i cittadini della zona alzano la voce spiegando che dall'avvio del divieto (da sabato sera) «il quartiere è isolato da Ponte San Giovanni».

Dal quartiere non si alza la voce per il blocco, ma per la causa. Secondo i residenti la lastra di ghiaccio formatasi sulla corsia destra a scendere, è causata «dell'acqua che 365 giorni all'anno emerge da una sorgente». La zona, spiegano i cittadini «è ricca di falde acquifere e le fuoriuscite avvengono anche in pieno agosto». Facile dunque che quando la temperatura scende sotto lo zero, l'acqua gela e crea pericolo. «Non si tratta di acqua di conduttura, ma di acqua di vena per cui con un lavoro di scavo per giungere alla vena e convogliare l'acqua a un tombino già presente sul lato opposto della strada il problema sarebbe risolto. Ma questa situazione era già stata fatta presente». Secondo un parere tecnico chiesto da chi abita nel quartiere «basterebbe un piccolo scavo per sanare, una volta per tutte, quei 12 metri circa di strada, tra l'altro molto transitata».

QUI PIEVAIOLA

Proprio in fatto di strade e sicurezza, interviene il comitato Pievaiola a quasi 3 anni e mezzo dalla presentazione della petizione, con 4mila firme raccolte, per la sicurezza del tratto della Regionale 220 tra Fontignano e Perugia. Da allora si sono susseguiti lavori e un protocollo di intesa fra varie realtà che «ad oggi - evidenzia il portavoce Augusto Peltristo - grazie al nostro grande impegno, al sostegno di tante persone che ci hanno sempre incoraggiato e supportato e alla capacità di alcuni tecnici, si sta completando». Alcune rotatorie lungo l'asse sono già realtà, altri lavori scatteranno a breve, come all'altezza di Mugnano e Agello. «Siamo soddisfatti, perché oltre alla realizzazione del protocollo si è perseguita la sicurezza stradale di questo tratto (negli anni scenario di incidenti anche mortali), con rifacimento dell'asfalto, segnaletica orizzontale e verticale». Il comitato assicura attenzione anche in futuro sui temi della sicurezza stradale e del rischio idrogeologico.

Riccardo Gasperini

© RIPRODUZIONE RISERVATA