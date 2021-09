Martedì 28 Settembre 2021, 05:04

C'è una patologia «ingiusta» che colpisce i ragazzini fino a quel momento sani. È la malattia di Lafora, patologia genetica rara progressiva di cui sono affetti circa 300 pazienti nel mondo, tema del meeting di esperti in programma lunedì prossimo alla sala dei Notari. L'Azienda ospedaliera partecipa con i propri specialisti all'incontro scientifico - organizzato in collaborazione con il Post e con l'Associazione malattie rare Mauro Baschirotto - per fare il punto sulla ricerca e confrontarsi sulle terapie innovative.

Il meeting prevede anche, per martedì 5, una tavola rotonda a Santa Maria degli Angeli per discutere gli aspetti terapeutici più innovativi e di come raggiungere, attraverso una sinergica azione, l'obiettivo di una cura. Sono due, in Umbria, le diagnosi di pazienti affetti da questa rara malattia (27 in tutta Italia). «Da qui e dalla recente diagnosi posta in un giovane ragazzo umbro, la necessità di fare il punto sulle terapie», afferma il dottor Paolo Prontera, medico genetista del Centro di riferimento regionale di Genetica clinica dell'ospedale di Perugia. Alberto Verrotti - direttore della struttura complessa di Pediatria - moderatore e componente del comitato scientifico, sottolinea: «L'epilessia giovanile può avere un andamento benigno e spesso risponde alle terapie con ottimi risultati a lungo termine».

