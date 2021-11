Sabato 20 Novembre 2021, 05:01

C'è un giovane talento musicale perugino vicino al sogno di potersi esibire al Festival di Sanremo: D-verse, nome d'arte di Jacopo Vitali, è infatti tra i finalisti di Area Sanremo, dopo aver superato la fase di selezione e le semifinali.

Oggi pomeriggio l'attesa finalissima al celebre Palafiori di Sanremo, con oltre 50 artisti in erba a contendersi i quattro posti per il prossimo Sanremo Giovani.

Intorno alle 17 la giuria composta da Giuseppe Vessicchio, Piero Pelù, Mauro Ermanno Giovanardi, Marta Tripodi e Franco Zanetti emetterà il verdetto. Intanto D-verse ringrazia tutti i suoi fan per il supporto, con un lungo post su Facebook in cui spiega che ce la metterà tutta, «con il massimo dell'impegno e della forza di volontà, come le arti marziali mi insegnano»; nello stesso tempo scrive «ammetto di avere molta paura, paura di sbagliare, paura di deludervi tutti, paura di non rispettare le vostre aspettative».

Una dichiarazione a cuore aperto, di un giovane artista che sa di dover comunque fare ancora tanta strada e che in ogni caso, a prescindere da come andrà la finale sanremese, sa bene che questo è solo un inizio. Intanto è già pronto il nuovo video, intitolato proprio Sanremo, che a breve verrà presentato al pubblico.

D-verse è prodotto dalla 93 Records di Riccardo Cavalletti: «Ovviamente è una grande soddisfazioni essere arrivati con questo nostro giovane e promettente artista alla finale - spiega l'umbro Cavalletti - e, al di là del risultato che otterrà qui, i progetti su di lui sono importanti. Sono fortemente convinto che D-verse possa fare strada. La scena musicale perugina è molto viva e in questo momento c'è attenzione verso gli artisti umbri».

In finale oggi c'è anche la band riminese dei Valvolize, anch'essa prodotta dalla 93 Records. D-verse si è esibito molte volte condividendo il palco con artisti del calibro di Carl brave, Franco 126, Noyz Narcos, Mezzosangue e altri nomi della scena.

Le sue sonorità trovano ispirazione nel rap e nella black music in generale. Il suo primo mixtape, Periodi, è stato pubblicato su YouTube nel 2017; poi l'uscita del brano Samba e l'entrata nella squadra di Bounce Records, che l'ha portato alla fruttuosa collaborazione con Gheesa negli studi di MacroBeats.

Mi. Bel.

