Lunedì 8 Novembre 2021, 05:01

CITTÀ DI CASTELLO C'è tempo fino a lunedì per iscriversi al percorso di estetica sociale dell'Asp G.O. Bufalini. Completamente gratuito, è aperto a 18 estetiste e 7 acconciatori con specializzazione ed almeno cinque anni di esperienza come titolari. Le lezioni saranno tenute il lunedì. L'obiettivo dell'Associazione Altotevere contro il cancro è di offrire una formazione in termini di strumenti di psicologia, di conoscenza dei risvolti delle diverse patologie e delle principali problematiche con cui si può entrare in contatto nella pratica. «Vogliamo fornire competenze scientifiche per comprendere cosa sono le patologie e le terapie oncologiche e come agiscono a livello cutaneo, sulle modalità di approccio e sul trattamento, sulla corretta presa in carico psicologica del soggetto», spiegano Fabio Matera, direttore Ecipa-Cna e Michela Traversini. Per Italo Cesarotti, presidente Aacc, «la figura dell'estetista sociale rappresenta una qualificata risorsa per erogare servizi verso clienti particolari», per Fabio Nisi, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello, è un «progetto di grande valore medico e sociale», W. Rond.