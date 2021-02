L'ANALISI

Perugia si conferma una delle città più care d'Italia in termini di spesa aggiuntiva annua. Cioè di costo della vita. Secondo l'ultimo rapporto, la città è al secondo posto nella classifica che analizza lo scenario di capoluoghi di regione e comuni con più di 150mila abitanti. L'Istat ha reso noti ieri i dati dell'inflazione, in base ai quali l'Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica che traccia una situazione nera per Perugia. In testa alla classifica c'è Bolzano (che con un'inflazione pari a +1 per cento, ha la maggior spesa aggiuntiva, equivalente per una famiglia media, a 318 euro). Al secondo posto c'è Perugia, dove il rialzo dei prezzi dell'1% determina un aggravio annuo di spesa pari a 238 euro. Seguono Modena (+0,8%, aumento pari a 214 euro), Trento (+0,9%, 210 euro) e Napoli, prima città del sud (+0,8% pari a 175 euro). Insomma, Perugia è ben lontana dalle città più convenienti. C'è anche chi fa registrare un abbassamento dei prezzi, come Aosta (-0,3% che consente un risparmio annuo di 76 euro).

Tornando alle maglie nere, se Perugia spicca in negativo, stessa situazione per l'Umbria, che si piazza seconda nella hit parade delle regioni più costose. In testa il Trentino, segue appunto l'Umbria, dove l'incremento dei prezzi pari allo 0,8% implica un incremento del costo della vita pari a 188 euro. Segnano invece un ribasso Molise e Valle d'Aosta.

