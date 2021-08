Venerdì 27 Agosto 2021, 05:01

C'è anche chi vorrebbe partecipare allo Sbaracco, allestendo l'iconica bancarella in legno all'esterno della propria attività, ma non può. La causa? La presenza di cantieri e impalcature, che inoltre nascondono le vetrine dell'attività commerciali ai passanti, ma anche i tanti, forse troppi dehors di bar e ristoranti in alcune vie dell'acropoli nell'estate all'epoca del Covid. Zone problematiche per alcuni aspetti e che potrebbero arrestare le vendite durante i super sconti di fine stagione. E allora c'è chi si ingegna come può, per non lasciarsi scappare e cogliere l'occasione della festa del piccolo commercio e sfruttare l'onda dei tanti turisti che passeggiano su e giù per le vie e le piazze della città vecchia. Come ad esempio un negozio di via Alessi che, nascosto da un cantiere e da una impalcatura per la ristrutturazione di una palazzina, da oggi ha chiesto ospitalità per fare lo Sbaracco in piazza Matteotti. Qui, in una delle piazze più vive del centro storico, l'attività commerciale che tratta di abbigliamento e grandi firme, allestirà il proprio stand a circa trecento metri di distanza dal vero e proprio negozio. Come a dire fare di necessità virtù.

Cri. Map.