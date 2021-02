© RIPRODUZIONE RISERVATA

AMBIENTE SFREGIATOContinuano a crescere i casi di abbandono di rifiuti nel territorio. E ad essere presi di mira sono anche delle zone dove nel tempo sono stati promossi interventi di bonifica. Ma nonostante tutto, continuano ad andare in scena i cattivi comportamenti.Succede così che lungo il Genna, nella zona di via Martiri 28 Marzo (dietro al cimitero di via Settevalli), capita di vedere durante una passeggiata sacchetti dell'immondizia, calcinacci e pezzi di mobili. Ma anche taniche, grandi plastiche e chissà che alto tipo di materiale rinchiuso nei grossi sacchi neri che sono stati usati nel modo meno corretto possibile. Quella è una delle zone più prese di mira da chi, senza farsi problemi, forse nottetempo, scarica a terra davvero di tutto.Sul letto del torrente, tempo fa, erano state avvistate anche parti di rifiuti speciali, come eternit.Di tutto spunta anche dalla martoriata strada del Turrione, a San Marco. In quel collegamento con la zona di Cenerente, oltretutto a due passi da una delle cinque isole ecologiche della città, viene gettato sempre qualcosa di nuovo.A terra, tanto per fare un esempio, ci sono gomme di automobile (presenti ormai da qualche settimana), pezzi di mobili e tanti sacchi della spazzatura.Presenti anche numerose bottiglie, lattine e calcinacci. In passato, nella parte alta della strada, era stata trovata in mezzo agli alberi una cameretta completa.Anni fa quella zona fu bonificata durante una domenica ecologica, iniziativa che qualcuno vorrebbe tornare a promuovere per tentare di salvare quella fetta di verde dall'abbandono.Chiesti, manco a dirlo, controlli mirati perché come per Ponte della Pietra, anche quella parte di San Marco è continuamente scenario di sfregi. E l'ultimo arriva dopo una lunga serie di altri pesanti sfregi che deturpano l'intera zona.Ri.Ga.© RIPRODUZIONE RISERVATA