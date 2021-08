Martedì 10 Agosto 2021, 05:01

TRASPORTI

«Fatichiamo. Fatichiamo a far capire a ragazzi e stranieri che devono pagare il biglietto del bus. Anzi, non pagano proprio. Lo vedi subito chi sale e paga, ormai li conosciamo. Paga chi va a lavoro o esce dal lavoro, che siano operai o badanti».

Lo sfogo dell'autista di Bus Italia arriva nei giorni più caldi dell'estate. Non c'è bisogno di indicare le linee calde dove il biglietto per qualcuno è un optional. Fontivegge è il cuore, nel senso che l line che di lì partono e arrivano sono lo snodo chiave di chi non vuol pagare.

«C'è di tutto ultimamente: tossici in testa. C'è gente che sale sul bus con la bottiglia di birra. Difficile convincerli a fare il biglietto. Noi autisti possiamo fare poco. Con le regole sulla pandemia. È vero chiamiamo i verificatori, ma sono ridotti all'osso. Qualche mese fa la situazione era migliore. Arriva il verificatore e il biglietto lo faceva a bordo. Oppure si scendeva. Luglio e agosto sono mesi difficili, siamo sotto organico. Da qualche giorno hanno richiamato gli autisti che hanno il contratto per dieci mesi, dal primo settembre al 30 giugno. Sono a posto fisso, ma lavorano dieci mesi su dodici. Ne sono arrivati nove di rinforzo, ma non basta».

Tra ferie, permessi sindacali, male, i conti non tornano. Gli autisti raccontano che qualche giorno fa c'erano da coprire 18 turni, in maniera più o meno completa. Con gli autisti umbri che fanno anche fuori regione. «A Montecatini-racconta chi guida i bus- per coprire i turni sui treni in Toscana. Qui il personale si assottiglia. Hanno chiesto di fare i turni anche alle scale mobili a chi ha l'abilitazione. Ma dopo le corsa guidando sulle linee c'è chi ha detto di no. Non ci si riesce. La cosa che colpisce di più quando vedi che c'è chi non paga è la sensazione di impotenza che trasmetti al cliente che conosciamo e sappiamo che è ligio alle norme e fa il biglietto. Sale bordo oblitera e poi vede quelle scene. Di tossici e clochard che non tirano fuori un euro. E per noi diventa sempre più difficile gestire certe situazioni. Non pagano e creano problemi. è successo anche che di verificatori ce ne fossero un paio al massimo sia per la linea urbana che extraurbana e alla chiamata erano tutti impegnati fuori Perugia. Succede e continua. Anche con i rinforzi di quei nove colleghi che hanno il contratto da dieci mesi. Anche i sindacati hanno chiesto all'azienda una soluzione, ma l'estate è sempre più difficile. E per noi che guidiamo diventa un'impresa far rispettare a tutti le regole».

Il caso più eclatante è quello dell'autista aggredito a male parole da un giovane tedesco perché era salito sul bus senza la mascherina. È dovuta intervenire la polizia. Che ha anche beccato urla e insulti. C'è stata la denuncia. Caso eclatante ma non isolato delle difficoltà degli autisti in tempo di pandemia e con l'estate che brucia. Perché per molti non pagare il biglietto è diventato troppo facile. Almeno a sentire chi guida i giganti per le vie della città.

Luca Benedetti

