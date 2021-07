Domenica 18 Luglio 2021, 05:01

VITA DI QUARTIERE

Buche, indicazioni turistiche sfregiate a suon di scritte e adesivi, tratti pedonali pieni di escrementi a causa dell'inciviltà dei padroni di cani. È polemica sul decoro in centro, in un tratto dove tra l'altro non manca il flusso turistico, in forte ripresa in queste settimane, anche grazie ad iniziative promosse dal mondo dell'associazionismo che coinvolgono pure tanti perugini. E la riscoperta della città porta a galla anche quel che non va. Sotto osservazione finisce la zona fra Sant'Ercolano e viale Roma, dove basta una passeggiata per capire che c'è qualcosa che non funziona in fatto di immagine della città. Colpa, come nel caso dei giardinetti Rosa e Cecilia Caselli Moretti, dei padroni degli animali a quattro zampe che frequentano quello spazio per una passeggiata con il proprio animale. Anche in questi giorni molti hanno notato, nonostante la zona venga tenuta pulita dagli operatori addetti, la continua presenza di escrementi sulla pavimentazione e sulle aiuole. A proposito di pavimentazione, non c'è solo lo sporco a tenere banco. Ma anche le buche. Spesso sistemate, seppure in forma provvisoria, con un po' di asfalto a freddo. Soluzioni che sembrano non essere piaciute troppo a chi frequenta la zona di via Podiani dove, su una grossa pietra a terra, semi circondata dall'asfalto tapa buca, c'è chi ha scritto un insulto nei confronti del Comune con lo spray.

Una protesta di certo esagerata, ma che fa capire comunque lo stato d'animo che c'è in zona. Cioè di rabbia per una fetta importante dell'acropoli cittadina che chiede più decoro. Soprattutto per la presenza, proprio in quell'area, di monumenti e luoghi della cultura. Non a caso lì è importante anche il via vai di turisti, che passando non possono non notare problemi di decoro legati anche alla segnaletica. Molte indicazioni sono completamente sfregiate con bombolette spray, pennarelli indelebili e pure con tanti adesivi. Come nel caso, tanto per fare un esempio, della zona fra viale Roma ed i Tre Archi. Scritte sono comparse ancora una volta sul tratto pedonale dell'antica porta, così come le scalette che collegano con viale Roma. Sfregiato anche un cartello con delle indicazioni, una palina dei pullman e tanti altri punti che non scappano all'occhio di perugini e turisti. Una beffa per il decoro. Su questo fronte, allargando la lente, di segnalazioni ne spuntano anche altrove. Ad esempio scritte dei vandali imbrattatori sono già presenti su una nuova pensilina di attesa dei bus in viale Pellini, oppure stanno comparendo in quartieri, come San Marco, dove la piaga dello spray è stata abbastanza marginale rispetto ad altre zone.

Riccardo Gasperini

© RIPRODUZIONE RISERVATA