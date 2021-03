9 Marzo 2021

VIABILITÀ

«Ho visto un ragazzo in motorino che per poco non cadeva, fra le buche e la traccia della fibra che si è assestata quella strada è un colabrodo».

Continuano a spuntare fuori decine di segnalazioni sulle strade a pezzi, con asfalto che salta via ad ogni pioggia. Succede nei tanti tratti non ancora toccati dal piano di risanamenti avviato qualche anno fa. Ma se in tante vie, principalmente le arterie principali, i problemi sono stati risolti, in varie zone della città dal centro alla periferia, non mancano le criticità.

C'è anche chi ha toccato con mano i problemi, come ad esempio lungo la strada del Turrione che collega San Marco e Cenerente. Un residente della zona, nel segnalare la necessità di un intervento, racconta di aver visto un ragazzo in motorino rischiare di finire a terra. «Era davanti alla mia auto, le sue ruote sono slittate all'altezza di una buca lungo una traccia che si è particolarmente assestata». Un caso che nel tempo si è verificato in molte altre aree della città e che riapre il tema della necessità di una manutenzione costante per garantire sicurezza. Soprattutto per chi viaggia sulle due ruote, dalle moto alle biciclette che, negli ultimi mesi, sono sempre più utilizzate. Tornando al capitolo delle richieste di manutenzione, appelli spuntano, ad esempio, dalla zona di via del Cortone dove cresce la rabbia dei residenti della zona. In tutto il tratto i bordi della strada stanno cedendo, creando avvallamenti pericolosi. In mezzo rattoppi su rattoppi, che con il passare del tempo saltano, con conseguenti problemi alla viabilità. Poco diversa la situazione in altre zone, come quella di Madonna Alta, dove ci sono segnalazioni relative al tratto della Pievaiola a ridosso dei plessi scolastici, oppure via Tilli. Alcuni dei tratti dove, nel tempo, più volte è stato auspicato un giro di vite. Su un paio di quartieri nei giorni scorsi è invece intervenuto il consigliere comunale Pd Francesco Zuccherini, chiedendo alla giunta di mettere mano alle zone Ponte d'Oddi e Montegrillo.

Aree che, unitamente ai limitrofi San Marco e Santa Lucia, negli ultimi anni sono arrivate a contare oltre 13mila abitanti.

Un flusso in crescita di automobilisti, pioggia, interventi sui sottoservizi hanno peggiorato la situazione, creando dei tratti pericolosi. Su strada Ponte d'Oddi, a poche decine di metri dall'incrocio con via Pesenti, sono almeno tre anni che i residenti attendono un risanamento del tratto, martoriato dopo un grande numero di interventi sui sottoservizi. L'asfalto nuovo non è mai arrivato e più di uno ha raccontato di averci rimesso un cerchione.

Riccardo Gasperini

