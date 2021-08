Domenica 8 Agosto 2021, 05:01

VIABILITÀ

Mentre è in corso il principale intervento del piano risanamenti 2020-2021, quello che interessa l'intero asse di via Corcianese, c'è un quartiere che alza la voce per la piaga delle strade piene di buche e dossi, creati per lo più dalle radici dei pini che, inevitabilmente, creano disagi. Non solo alle auto ma anche ai pedoni perché ci sono pure marciapiedi con barriere pericolose. Succede nell'area di Madonna Alta, dove c'è particolare malcontento per il versante di via Cotani. Ma non solo. Se in fatti in quel versante è tutto un saliscendi per i dossi creati dall'avanzare delle radici delle alberature, con qualche decina di metri di marciapiede particolarmente a rischio per chi passa, proprio in questi giorni lettori del Messaggero hanno segnalato varie criticità che interessano anche l'area a ridosso di via Settevalli. Più per la precisione il tratto di via della Madonna Alta che porta verso via Pennetti Pennella, dove tra l'altro devono transitare anche mezzi di soccorso. Lì tante buche nonostante il traffico particolarmente intenso che si registra durante tutta la giornata. Il nuovo piano strade quantomeno permetterà di cambiare la situazione nel tratto principale di via della Madonna Alta, quello che va dalla rotatoria Fellini alla rotatoria tra via Cotani e via Baracca. Tornando alle segnalazioni, continua la polemica per il tratto di via Martiri dei Lager-via Settevalli. Quello dell'incrocio semaforico che, stando ai piani della rivoluzione viabilità di qualche anno fa, sarebbe dovuto sparire. Ma buche e impianto, osservano ancora i lettori del Messaggero, sono sempre lì. E pure in quel caso di parla di un tratto che fa da porta di accesso alla città. Anche per questo punto il piano strade dovrebbe però portare presto delle novità.

GLI INVESTIMENTI

Per la guerra alle buche il Comune, come evidenziato alla presentazione del piano 2020-2021, ha messo sul piatto ancora più risorse. Complessivamente l'investimento supera i 6 milioni di euro, dato senza precedenti, così composto: due milioni di euro stanziamento 2020, 2,6 milioni di euro stanziamento 2021, 450mila euro rotatoria e marciapiede a Lacugnano, un milione di euro per gli interventi del cantiere e per i ripristini. Una lista corposa che porta anche novità per la viabilità pedonale: tra i risanamenti che vennero messi in lista quelli di via Fonti Coperte, via Siepi, via Martiri dei Lager, via Soriano, via Checchi, via dei Filosofi, via Torelli, via Vecchi.

FERRO DI CAVALLO

A proposito di strade, sempre in questi giorni, stavolta dai social, spuntano polemiche per mancati rifacimenti di strisce pedonali e segnaletica orizzontale a Ferro di Cavallo. Nei gruppi Facebook di quartiere ci sono residenti che parlano di una situazione che va avanti da anni e l'appello, manco a dirlo, è quella di interventi per garantire la sicurezza di chi transita nel quartiere.

Riccardo Gasperini