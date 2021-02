IL CASO

L'onda lunga della pioggia accentua in tutta la città i problemi delle strade già da tempo alle prese con la piaga delle buche. Sotto i riflettori finiscono anche marciapiedi e spiazzi di sosta. Come, ad esempio, quello lungo via Fonti Coperte, piazzale Anna Frank, dove le buche sono diventate in qualche caso veri e propri crateri. Più volte nel tempo sono stati chiesti giri di vite per migliorare la situazione. Anche ieri, via social, c'è stato un ampio dibattito su quello spiazzo, frequentatissimo, dove si affacciano palazzi, negozi e una delle scuole superiori della città. Come precisato in uno degli interventi comparsi su Facebook, lì la proprietà ricade in parte sulla Provincia, che è responsabile del plesso scolastico, e per il resto sui condomini. C'è anche chi, vista la frequentazione pubblica dell'area, hanno auspicato un intervento del Comune. Di quel piazzale si parla, con altre aree della città, in una delibera della giunta comunale di settembre 2019. Vennero approvate 17 richieste di contributo in mezzi e mano d'opera (con materiali a carico dei richiedenti), presentate dai frontisti dei tratti vicinali di uso pubblico e privati per la sistemazione della pavimentazione. In lista c'era anche piazzale Anna Frank, per cui fu stimato un lavoro da circa 33mila euro, di cui quasi 14mila a carico dell'ente con la formula del contributo uomini-mezzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA