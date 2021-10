Sabato 30 Ottobre 2021, 05:03

LA CITTÀ CHE CAMBIA

Tre anni per rivoluzionare una fetta del sistema trasportistico della città. È la scommessa del Bus Rapid Transit, il progetto di punta del nuovo piano della mobilità sostenibile della città che ha ricevuto un mega finanziamento con il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sul piatto ci sono 87 milioni di fondi statali, più altri 5 messi da Regione e Comune, che si sono mossi insieme a Università degli Studi e ospedale per spingere sull'innovativo progetto. Perugia, con le esperienze passate delle scale mobili e del minimetrò, si conferma così città all'avanguardia in fatto di nuovi mezzi di trasporto. La rivoluzione, almeno sulla carta, appare grande. E, stando alle schede del progetto, dovrebbe diventare realtà relativamente presto: la fine dei lavori sarebbe prevista per il 2024. Certo, non si tratta d u cantiere qualunque e i tempi potrebbero dilatarsi, anche perché dopo un anno necessario per progettazione e affidamento dei lavori, serviranno almeno 700 giorni per far nascere l'asse di trasporto ecologico che si snoderà da Castel del Piano fino alla nuova Fontivegge, passando per l'ospedale, dove dovrebbe così ridursi l'impatto delle automobili.

I DETTAGLI

Secondo i calcoli fatti in fase di prima stesura del maxi progetto, la prima linea del bus a transito rapido, dovrebbe servire 26mila abitanti e 8mila addetti, snodandosi su un percorso di oltre 12 chilometri (12,5 per la precisione), che prevede 21 fermate. Il fatto che il 21 per cento del percorso sarà in sede riservata, cioè dove passeranno solo le navette, permetterà agli utenti di dover attendere poco alla fermata. Un po' come il minimetrò, dove i tempi di attesa sono ridottissimi. Secondo le stime, con il Brt la frequenza dei bus sarà crescente, fino a un massimo di 7 minuti di attesa nelle ore di punta da Ponte della Pietra a Fontivegge. Questo anche grazie alle 24 intersezioni a priorità semaforica previste lungo il percorso che toccherà Sant'Andrea delle Fratte, San Sisto, l'ospedale (toccando la fermata del treno), Case Nuove, Ponte della Pietra e poi via Settevalli fino ad arrivare alla stazione, nel fronte che sarà rinnovato nell'ambito dei piani per la nuova Fontivegge in sinergia con Rfi.

Lungo il percorso del Brt previsti 4 parcheggi di interscambio (per un totale di 2000 posti). Il rafforzamento della rete del trasporto pubblico con la realizzazione del un nuovo sistema rapido di massa, dovrebbe consentire di ridurre l'uso dell'auto in città. I dati indicano che le moderne navette elettriche, che saranno alimentate da tre stazioni di ricarica, potranno trasportare 120 persone ciascuna. Per il Comune il Brt rappresenta anche un «nuovo modo di vivere la città e i quartieri che saranno sempre più connessi e integrati».

Riccardo Gasperini