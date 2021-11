Martedì 2 Novembre 2021, 05:02

LA CORSA

La corsa contro il tempo per chiedere al ministro dei Trasporti una proroga dei tempi di realizzazione del Bus rapid transit. È dei giorni scorsi il decreto che, con i fondi del Pnrr, assegna a Perugia 87 milioni per realizzare il nuovo assetto dei trasporti, cioè bus elettrici e parcheggi di scambio da Castel del Piano alla stazione di Fontivegge. Più ci cono 5 milioni di Regione e Comune oltre all'impegno di Azienda ospedaliera e Università di mettere a disposizione gratuitamente gli spazi necessari al passaggio del bus a transito rapidi.

Nel decreto (oltre a Perugia hanno ottenuto fondi, tra gli altri, Milano, Padova e Firenze) viene indicata come data di fine lavori il 30 settembre 2024. Oggettivamente una linea rossa difficile da non valicare visto l'investimento da più di 90 milioni di euro. Una data limite strettissima che è stata messa non solo per l'investimento di Perugia, ma anche per quello di Trieste. Mentre Milano e Firenze hanno due anni in più. Proprio per questo Comune e Regione stanno valutando la possibilità di far uniformare le date di ultimazioni dei lavori con quelle delle altre città. Considerando che già i tempi per l'assegnazione dei fondi (dalla presentazione della domanda) si sono mangiati diversi mesi e che diventa decisivo il bilancio di previsione 2022 per rendere spendibili i fondi. Ecco che la richiesta di allungare i tempi diventa strategica.