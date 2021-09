Mercoledì 29 Settembre 2021, 05:02

LA SCUOLA

Una finestra sulle cosiddette arti urbane con vista sull'America direttamente da Perugia, unica città in Italia ad ospitare la prima scuola dedicata interamente allo studio e all'approfondimento di tali discipline.

Merito, tra gli altri, di Alessio Venditti, in arte Dhalsim, ballerino ufficiale di Claudi Baglioni nel suo 50 al centro tour, tra gli animatori e insegnanti della Break Free Hip Hop School Perugia. Un modo per scoprire e perfezionare balli come breaking, hip hop dance, dancehall, twerk, floor work e altre discipline, proposte insieme a laboratori artistici e graffiti.

A tenere i corsi, con Alessio Venditti, insegnanti di caratura nazionale ed internazionale che come arricchimento dell'esperienza degli studenti, propongono periodicamente masterclass con teacher internazionali esterni alla scuola perugina. In vista delle prossime Olimpiadi, inoltre, sarà strutturata una preparazione mirata per tale circuito sportivo.

«Questo in un'ottica di ampliamento di possibilità e orizzonti per ogni studente interessato a questo percorso», spiegano dalla Break Free Hip Hop School. Un modo per sviluppare la curiosità e la passione, specie per i più giovani che si avvicinano a tali generi di balli, ma anche la possibilità, in chiave lavorativa, di partecipare a master di abilitazione professionale per futuri insegnanti con possibilità di carriera nel mondo della danza e delle arti urbane come ballerini professionisti e performers.

«Ciò che veramente unica nel settore la Break Free Hip Hop School Perugia è l'opportunità di ottenere il diploma ufficiale dell'accademia americana Break Free Worldwide, certificato dall'ente sportivo CSEN, riconosciuto dal Coni.

Per i neofiti, la possibilità di seguire una prima lezione gratuita, nella sede di via Sacconi. Per info 351/5137079, o diana@breakfreeworldwide.com.

Fa. Nu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA