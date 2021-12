Venerdì 3 Dicembre 2021, 05:01

L'INDAGINE

Gli agenti della squadra mobile diretti da Gianluca Boiano hanno eseguito una intensa e delicata indagine a carico di un cinquantenne per il reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie.

La donna, vittima delle angherie e dei soprusi del suo aguzzino, ha trovato negli agenti della Mobile un vero e proprio scudo per ripararsi dalla ferocia del coniuge riuscendo a trovare la forza per denunciarlo.

Da un anno la donna subiva violenze fisiche e psicologiche dal marito.

Mercoledì pomeriggio gli agenti hanno dato esecuzione al provvedimento di aggravamento della misura cautelare del divieto di avvicinamento con prescrizione di non comunicare con la donna con alcun mezzo, neppure telefonico o telematico.

L'indagato, già colpito della misura del divieto di avvicinamento nel gennaio, aveva ripreso a molestare in maniera ossessiva la moglie con il telefono, tra chiamate e messaggi che conteneva frasi violente.

Nel provvedimento di aggravamento della misura cautelare del divieto di avvicinamento è stata anche disposta l'applicazione del braccialetto elettronico.

Il coraggio della donna e la capacità operativa dei poliziotti ha reso ancor più forte quel senso di giustizia e quello spirito di abnegazione nel voler sconfiggere a ogni costo un fenomeno odioso e subdolo come quello della violenza di genere, obiettivo principale della campagna permanente di prevenzione della polizia di Stato Questo non è amore che sta interessando tutte le piazze della provincia di Perugia.

